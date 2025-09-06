Vitinho destaca importância do Botafogo em convocação para a Seleção

Lateral-direito do Botafogo, Vitinho vive grande fase e isso o rendeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. O jogador celebrou a oportunidade no grupo comandado por Carlo Ancelotti e afirmou que deve isso ao Glorioso, que apostou em seu futebol no segundo semestre de 2024.

— O último ano foi o mais vitorioso. Quando vim para o Botafogo, vim com o objetivo de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, jogar bem e, consequentemente, ter minha chance na Seleção Brasileira. Está sendo maravilhoso — disse Vitinho, que destacou a importância do clube.

— Quando vim para o Brasil, já sabia que o Botafogo era um time que entregava muitos jogadores para a Seleção Brasileira. Isso foi uma das coisas que me fez vir. Hoje, poder representar a camisa do Botafogo junto com a da Seleção Brasileira, é especial. Sou muito grato à torcida, estafe do Botafogo. Sempre ali no dia a dia me ajudando. Se eu estou aqui, hoje, é pelo estafe do Botafogo — completou.

Vitinho é um dos destaques do Botafogo em 2025 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Esse é um sonho realizado. Vitinho já havia vestido a camisa do Brasil em outras oportunidades, mas ainda na categoria sub-20, quando defendia o Cruzeiro. Agora, o sarrafo aumentou.

— Muito gratificante. Já tenho passagem pela Seleção de base e desde pequeno meu grande sonho era chegar na principal. É minha primeira vez e é um sonho que está sendo realizado. Isso mostra que venho trabalhando, que estou no caminho certo.

Confira outras respostas de Vitinho:

Davide e Carlo Ancelotti

— Já me falaram que o lado ser humano, lado pessoal, para ele, é muito importante. O Davide também é um cara que se preocupa com o lado ser humano, de como a pessoa é. Então, acho que há essa semelhança entre os dois. Trabalhar com o Ancelotti, que é um dos maiores do mundo, foi campeão dos maiores campeonatos do mundo… Eu venho para aprender, melhorar, porque estou treinando com os melhores.

Reencontro com Luiz Henrique

— Eu só lembro da final da Libertadores, quando falo para ele: "Mano, agora você vai ter que me ajudar porque estamos com um a menos". E olha o que ele fez. Fez gol e ajudou lá atrás. Luiz é um cara especial, super do bem, com um coração gigante. Merece tudo o que está vivendo e fico feliz por estar reencontrando aqui. E ele está representando o Botafogo também, porque é ídolo. Espero que seja só a primeira, que venham outras muitas convocações.

