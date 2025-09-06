John Textor responde torcedores do Botafogo na web: ‘Cômico’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor respondeu torcedores em uma publicação nas redes sociais listando seus feitos pelo clube e rebatendo críticas. O empresário estadunidense imbróglio com a Eagle Football pela recompra do Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo fica entre os 30 clubes que mais movimentaram dinheiro no mundo em 2025; veja

Textor interagiu em postagem de um perfil de humor do Alvinegro. Na imagem, o empresário aparece em montagem como se fosse o personagem Gru, do filme "Meu Malvado Favorito". O título, no entanto, com o rosto do sócio majoritário da SAF, é: "Meu trambiqueiro favorito".

A página em questão explicou que tudo não passou de uma brincadeira e que, apesar do texto, os responsáveis seguem confiando no investidor.

John Textor respondeu torcedores do Botafogo (Foto: Reprodução)

— Loucura esses comentários. Em 2021, como total desconhecido, fiz alguns discursos e dei algumas entrevistas na TV, fui aprovado por 98% da assembleia geral para assumir o clube a um custo líquido de $0, com a promessa de investir… Hoje, depois de entregar um campeonato no Brasil, um campeonato na América do Sul, vencer o melhor time do mundo na Copa do Mundo de Clubes e ser indicado entre os cinco melhores clubes do mundo para a Bola de Ouro… Agora, as pessoas não têm a certeza de que podem confiar em mim. O futebol é cômico, não é? — escreveu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

John Textor segue em negociações para resolver as questões jurídicas pelo controle da SAF do Botafogo. Ele está fora da gestão do Lyon após exigência da parte administrativa da Eagle e focou