O CIES (Observatório do Futebol), em novo estudo divulgado sobre os 100 clubes do mundo que mais movimentaram dinheiro no mercado de transferências em 2025, mostrou que o Botafogo é o melhor colocado dentre os brasileiros, na 30ª colocação. A lista ainda tem outros quatro clubes nos 100 que mais se agitaram por compra e venda de jogadores.

A SAF controlada pelo empresário John Textor movimentou 228,3 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão), ficando à frente de potências como Bayern e Munique, Juventus e Real Madrid. Grandes vendas aconteceram no ano, como as de Luiz Henrique para o Zenit-RUS, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões de reais), Thiago Almada para o Atlético de Madrid, por 21 milhões de euros (R$ 190 milhões), Jair, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões), Igor Jesus, por 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões), Cuiabano (valores não revelados) - ao fim do ano - e John, por 9 milhões de libras (R$ 66,3 milhões) para o Nottingham Forest.

Danilo é a contratação mais cara da história do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Nas aquições, destaque para as chegadas de Santiago Rodríguez (15 milhões de dólares/R$ 85,4 milhões), Danilo, por 22 milhões de euros (R$ 140,2 milhões) — a mais cara da história do clube — e Arthur Cabral (15 milhões de euros/R$ 95 milhões).

Os outros brasileiros são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG. Quem lidera a lista do levantamento do CIES é o Liverpool, da Inglaterra, com incríveis 754,8 milhões de euros (cerca de R$ 4,8 bilhões) no ano.

Botafogo disparado entre os brasileiros

30º - Botafogo: 228,3 milhões de euros

41º - Palmeiras: 205,4 milhões de euros

66º - Flamengo: 132,7 milhões de euros

90º - Fluminense: 76,8 milhões de euros

99º - Atlético-MG 71,0 milhões de euros

Veja o top 30 da lista (em euros):

1 - Liverpool: 754,8 milhões (255,2M em vendas e 499,6M em compra)

2 - Chelsea: 754,3 milhões (391,6M em vendas e 362,7M em compra)

3 -Manchester City: 556,3 milhões (93,8M em vendas e 462,5M em compra)

4 -Bayer Leverkusen: 500,0 milhões (288,0M em vendas e 212,0M em compra)

5 - Newcastle: 498,9 milhões (197,4M em vendas e 301,5M em compra)

6 - Milan: 436,5 milhões (208,3M em vendas e 228,2M em compra)

7 - Bournemouth: 424,6 milhões (233,1M em vendas e 191,5M em compra)

8 - RB Leipzig: 410,2 milhões (168,9M em vendas e 241,3M em compra)

9 - Manchester United: 393,8 milhões (77,2M em vendas e 316,6M em compra)

10 - Arsenal: 390,3 milhões (12,3M em vendas e 378,0M em compra)

11 - PSG: 366,5 milhões (169,0M em vendas e 197,5M em compra)

12 - Nottingham Forest: 360,7 milhões (110,8M em vendas e 249,9M em compra)

13 - Napoli: 360,0 milhões (201,5M em vendas e 158,5M em compra)

14 - Wolverhampton: 330,6 milhões (148,0M em vendas e 182,6M em compra)

15 - Brighton: 327,3 milhões (177,7M em vendas e 149,6M em compra)

16 - Benfica: 308,0 milhões (169,8M em vendas e 138,2M em compra)

17 - Eintracht Frankfurt: 305,9 milhões (197,6M em vendas e 108,3M em compra)

18 - Porto: 305,8 milhões (176,7M em vendas e 129,1M em compra)

19 - Brentford: 299,5 milhões (165,3M em vendas e 134,2M em compra)

20 - Rennes: 298,3 milhões (144,2M em vendas e 154,1M em compra)

21 - Atlético de Madrid: 279,5 milhões (66,5M em vendas e 213,0M em compra)

22 - Tottenham: 279,1 milhões (32,8M em vendas e 246,3M em compra)

23 - Sunderland: 271,6 milhões (51,6M em vendas e 220,0M em compra)

24 - Sporting de Portugal: 269,9 milhões (177,8M em vendas e 92,1M em compra)

25 - Aston Villa: 263,7 milhões (173,9M em vendas e 89,8M em compras)

26 - Villarreal: 249,8 milhões (133,5M em vendas e 116,3M em compras)

27 - Atalanta: 247,3 milhões (115,3M em vendas e 132,0M em compras)

28 - Borussia Dortmund: 246,3 milhões (113,4M em vendas e 132,9M em compras)

29 - Lens: 244,4 milhões (178,8M em vendas e 65,6M em compra)

30 - Botafogo: 228,3 milhões (110,6M em vendas e 117,7M em compra)

