Andrey Santos elogia 'concorrentes' na Seleção: 'Ajudam os mais novos'

Aos poucos, o volante Andrey Santos vai adquirindo mais confiança do técnico Carlo Ancelotti. E isso num setor em que o treinador já definiu dois titulares e que tem a concorrência de jogadores bastante rodados na Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira (12), o jogador do Chelsea comentou a disputa por uma vaga no grupo que vai à Copa do Mundo, e enalteceu o fato de poder atuar ao lado de atletas mais experientes.

— É claro que a concorrência é muito grande. A gente olha para o lado e vê nessa convocação Fabinho, Casemiro, Bruno, Paquetá… Mas é um prazer servir o meu país, é um prazer estar com eles — disse Andrey Santos, em entrevista coletiva concedida em Londres.

— Sou mais chegado de um ou de outro, mas eu acho o respeito acima de tudo. Sempre procuro saber como é, sempre procuro perguntar, e eles sempre são muito transparentes comigo, me ajudando desde quando eu cheguei aqui na Seleção — acrescentou o volante do Chelsea.

Na avaliação de Andrey Santos, a presença dos mais experientes reflete na atuação de todo grupo, uma vez que eles dão suporte para que os mais novos consigam desempenhar suas funções com maior tranquilidade.

— Eu procuro sempre extrair o máximo. Fico muito feliz de estar aqui, estar ao lado de grandes jogadores, com muita experiência. Eles sempre passam tranquilidade para os mais novos que estão chegando, para mim, para o Wesley, para o Estêvão, para o João. Essa troca é fundamental, porque eles passaram por isso também — comentou Andrey Santos.

— Eles sempre tiveram alguém que, anteriormente, estendeu as mãos para eles quando chegaram. E eu tenho certeza que eles estão fazendo isso muito bem com os mais novos, vamos dizer assim. Essa troca está sendo bem natural, está sendo muito boa e eu fico feliz com isso.

Outros trechos da entrevista de Andrey Santos pela Seleção Brasileira

Evolução a partir do início deste ciclo para a Copa do Mundo

— Eu acho que em três anos muda muita coisa, ainda mais no mundo do futebol, que tudo pode acontecer em dias e semanas, imagino em três anos. Fui muito feliz naquela minha primeira convocação para a Seleção Brasileira, depois de um ótimo Sul-Americano Sub-20. Graças a Deus fui chamado para representar meu país, foi a realização de um sonho, como é também estar aqui hoje. Acho que eu amadureci muito. O Andrey, depois de ter rodado, ter criado casca, vamos dizer assim, criado uma experiência, está mais pronto, está mais maduro para poder exercer o seu papel dentro de campo.

Andrey Santos fala sobre relação com o Vasco

— Quando se trata de Vasco, toca no coração. Fui muito feliz lá no ano de 2022, ajudei juntamente com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e graças a Deus o Vasco está bem. Claro, eu converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, porque a gente precisa desse título, o Vasco tem uma torcida imensa, gigantesca e está precisando desse título.

— Em relação à minha volta, é difícil falar, não gosto de ficar fazendo promessas, não gosto de ficar criando expectativas, mas é claro que sou muito grato ao Vasco, é o meu clube do coração, é um clube que eu fiquei 12 anos, cheguei lá com seis anos, me formou como homem, me formou como jogador também, como atleta, então sou muito grato, e é claro que no futuro eu penso em retornar para o Vasco, para trazer um pouco mais de alegria para a torcida também.