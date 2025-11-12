Andrey Santos, volante do Chelsea e que está com a Seleção Brasileira para a disputa dos amistosos deste mês, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (12) e, entre vários assuntos, falou sobre seu amor pelo Vasco, clube que o revelou e atuou por mais de uma década.

- É claro que quando se trata de Vasco, toca no coração. Fui muito feliz lá no ano de 2022, ajudei juntamente com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e graças a Deus o Vasco está bem. Claro, eu converso muito com o Paulo Henrique, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, porque a gente precisa desse título, o Vasco tem uma torcida imensa, gigantesca e está precisando desse título - disse o jogador.

O jovem tem apenas 21 anos e chegou ao clube inglês em 2023 e, no momento, prefere não fazer promessas sobre um possível retorno ao Cruz-Maltino.

- Em relação à minha volta, é difícil falar, não gosto de ficar fazendo promessas, não gosto de ficar criando expectativas, mas é claro que sou muito grato ao Vasco, é o meu clube do coração, é um clube que eu fiquei 12 anos, cheguei lá com 6 anos, me formou como homem, me formou como jogador também, como atleta, então sou muito grato, e é claro que no futuro eu penso em retornar para o Vasco, para trazer um pouco mais de alegria para a torcida também - completou.

A Seleção Brasileira encara Senegal, sábado (15), às 13h (de Brasília), no estádio do Arsenal. Depois, na terça-feira (18), vai enfrentar a Tunísia, em Lille, na França.

