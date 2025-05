Vice da CBF cita contratação de Ancelotti para pedir saída de Ednaldo à Justiça

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando Sarney, protocolou nesta segunda-feira, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), um novo pedido para suspender os efeitos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade. No documento, Sarney também solicita seu próprio nome para conduzir a CBF de forma interina e convocar novas eleições.

No pedido, o dirigente reforça as alegações de vício de consentimento no acordo assinado pelo ex-presidente emérito da CBF, Antônio Carlos Nunes Lima, o Coronel Nunes, e argumenta que há risco de prejuízo grave à entidade, citando como exemplo a contratação milionária do técnico Carlo Ancelotti.

Segundo Sarney, a oficialização do treinador italiano é parte de uma manobra de Ednaldo para tentar legitimar sua permanência à frente da confederação em meio ao processo judicial.

— Que seja concedida tutela cautelar (urgência) em caráter incidental aos Embargos de Declaração opostos para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acordo homologado, com a designação do embargante Fernando José Macieira Sarney, vice-presidente mais idoso e longevo no exercício do mandato, dentre os litisconsortes da presente ação, como responsável pela convocação de eleição para os cargos diretivos da CBF, no prazo mais expedito previsto estatutariamente, ficando a seu cargo até a posse da Diretoria eleita, o exercício das funções e atribuições previstas no art. 7º do estatuto da referida entidade, servindo, por conta da urgência, a decisão como mandado e ofício para imediato cumprimento — diz um trecho da ação.

Sarney ainda alega que a contratação de Ancelotti, anunciada às vésperas de uma audiência de inspeção marcada para esta segunda-feira às 14h, seria uma tentativa de pressionar o Judiciário.

— E agora, ao que parece, como uma tentativa de “emparedar” a atuação jurisdicional sobre a irregularidade de sua manutenção na direção da CBF, às pressas, por ordem de Edinaldo Rodrigues a CBF anunciou a contratação milionária do técnico Carlo Ancelotti. Tudo indica que isso ocorreu por conta da audiência de inspeção marcada para às 14 horas de hoje. Aparentemente mais do mesmo modus operandi que sempre é utilizado quando está sendo discutido o afastamento de Ednaldo Rodrigues. Essa é mais uma razão pela qual se requer sirva, a própria decisão, de ofício e mandado para que se dê seu imediato cumprimento com o afastamento do presidente e designação excepcional do embargante para conduzir a entidade e convocar eleições no prazo mais expedito previsto estatutariamente — diz outro trecho da petição.

Na manhã desta segunda-feira, a CBF anunciou a contratação de Carlo Ancelotti. A entidade espera que o italiano esteja no Brasil dia 26, data do anúncio da convocação da Seleção Brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias.