Venda de ingressos para jogo da Seleção Brasileira começa neste domingo

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 31/08/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro

Demorou, mas enfim a CBF anunciou o início da venda de ingressos para o jogo do Brasil com o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 20h deste domingo, exclusivamente pelo site brasil.futebolcard.com.br. O jogo da Seleção Brasileira acontece na próxima sexta-feira, 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba.

E quem quiser ir ao estádio vai ter que preparar o bolso. Há apenas duas categorias de ingresso: Arquibancada, ao custo de R$ 400; e Cadeiras Mauá, a R$ 600. Nas duas modalidades, há opção de meia-entrada para quem tem direito por lei.

Segundo a CBF, será possível comprar até três ingressos por CPF. O pagamento poderá ser feito via PIX ou cartão de crédito

PM será responsável pela segurança da Seleção Brasileira

No dia do jogo, as vias próximas ao Couto Pereira serão bloqueadas a partir das 18h e o acesso à região será restrito.

- Vamos utilizar o perímetro padrão Fifa e só vamos deixar entrar neste perímetro quem tiver com o ingresso. Já temos definido quais ruas serão fechadas e divulgaremos na sequência - disse nesta sexta-feira o tenente-coronel Nelson Stoccheiro Gonçalves Júnior, comandante do Batalhão de Polícia de Choque.

- Teremos o mínimo de policiais militares dentro do estádio, mas teremos nossos pelotões prontos para atuar em caso de necessidade - acrescentou Gonçalves Júnior.

A delegação brasileira é esperada em Curitiba a partir de segunda-feira, 2, mas o esquema de segurança já começou a ser implantado neste sábado. Isso porque a Polícia Militar fez uma varredura no hotel onde a Seleção Brasileira ficará hospedada. A PM paranaense também será responsável pela escolta e segurança da delegação durante o período em que o grupo ficar na cidade.

A expectativa é de que Curitiba promova uma grande festa. Afinal, a Seleção Brasileira não joga na capital paranaense há 21 anos. O grupo ficará na cidade até o dia 9, e depois viaja para Assunção, onde o Brasil enfrenta o Paraguai no dia 10.