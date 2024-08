Seleção Brasileira: Dorival Júnior convoca William para as Eliminatórias

William faz grande temporada no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 22:08 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior convocou o lateral direito William, do Cruzeiro, para os dois próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador vai substituir Yan Couto, que segundo a CBF foi cortado por “problemas clínicos”.

➡️Neymar elege seu time ideal e escolhe jogador em atividade no Brasil; assista ao vídeo

➡️Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

Medalhista de ouro nos Jogos do Rio-2016, William ganha a primeira chance na Seleção Brasileira principal. Ele está no Cruzeiro desde a temporada passada, e este ano vem sendo um dos destaques do time.

Revelado pelo Internacional, William, de 29 anos, se transferiu do clube gaúcho para o Wolfsburg, da Alemanha, em 2018. Ele voltou ao futebol nacional no ano passado para defender o Cruzeiro.

A Seleção Brasileira fará dois jogos pelas Eliminatórias no próximo mês. Na sexta-feira, dia 6, a equipe de Dorival Júnior encara o Equador no Couto Pereira. Depois, viaja a Assunção, onde enfrenta o Paraguai no dia 10.

Com apenas sete pontos conquistados em seis partidas, o Brasil ocupa a sexta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, a Seleção estaria garantindo apenas a última vaga ao Mundial de 2026 caso o torneio classificatória encerasse hoje.