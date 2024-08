O que muda na Seleção Brasileira em relação à Copa América

Seleção tem seis mudanças em relação à Copa América (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:01 • São Paulo

A sexta posição da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo em meio a uma reformulação da equipe é um dos desafios para o técnico Dorival Júnior, que convocou a lista de 23 atletas para os jogos contra o Equador e Paraguai.

Depois da eliminação nas quarta-de-final da Copa América para o Uruguai em junho, o treinador voltou a chamar 17 jogadores que estavam na disputa da competição continental. Na convocação para os próximos jogos das Eliminatórias, são cinco novidades, além de Ederson, goleiro do Manchester City, incluído na relação anterior, mas cortado por lesão: Eder Militão (Real Madrid), Gerson e Pedro (Flamengo), Estevão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo).

Presença recorrente na seleção, Eder Militão vem de contusão e já era aguardado de volta ao time. Os demais, foram chamados por Dorival pelo desempenho na atual temporada no futebol brasileiro. Pedro, que esteve no Catar em 2022, e Gerson, voltam a ter oportunidade com a camisa amarela. Já Estevão e Luiz Henrique, terão a primeira chance.

Dorival faz reformulação na seleção durante as Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

"Todos foram avaliados. Essas avaliações continuam sempre, a todo instante. É tudo que queremos, que nos deem respostas. Ninguém está descartado, ninguém é seguro. O que precisamos é de rendimento nas partidas para que, aí sim, tenhamos o esboço. Para um processo de reformulação, precisa de uma manutenção, que está aqui. É natural que um ou outro elemento complemente. Serão jogos importantíssimos, que precisamos dar uma resposta melhor", explicou Dorival sobre a reformulação que está em andamento.

A Seleção Brasileira de Dorival Júnior enfrenta o Equador pela sétima rodada das Eliminatórias no dia 06 de setembro no Couto Pereira, em Curitiba, e depois encara o Paraguai no dia 10 em Assunção, no Defensores Del Chaco.