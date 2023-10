- Quando cheguei aqui vi a torcida e me apaixonei. Em cada jogo tem uma presença incrível. Sabia que havia torcedores apaixonados no Brasil, hoje estou desfrutando muito disso. Cada vez que entro no campo não posso deixar de olhar para as arquibancadas e olhar para as pessoas que cantam. Isso me deixa muito feliz. Estou vivendo um sonho que vou recordar para toda a vida - disse.