Nunca houve uma Copa com três países-sede. Agora, com 80 jogos ao invés de 64, a medida mostrou-se necessária para comportar o evento, que contará com uma enorme movimentação financeira.



Para receber tantas equipes, 16 cidades vão sediar o próximo Mundial: duas do Canadá, três do México e 11 dos Estados Unidos, o terceiro país mais populoso do mundo.



Confira as cidades-sede da Copa do Mundo de 2026:



Canadá: Vancouver, Toronto



México: Guadalajara, Monterrey, Cidade do México



Estados Unidos: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami, Nova York