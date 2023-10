A Argélia vai sediar e organizar todas as partidas, oficiais ou amistosas, da seleção palestina de futebol a partir da próxima Data-Fifa. Conforme informado pela Federação Argelina de Futebol (FAF), o país africano já vai ser a casa dos palestinos no dia 21 novembro, no duelo contra a Austrália, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes disso, a Palestina enfrenta o Líbano, como visitante.