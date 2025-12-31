Roberto Carlos passa por complicações em cirurgia cardíaca

O ex-lateral Roberto Carlos enfrentou complicações durante uma cirurgia cardíaca realizada nesta quarta-feira (31). O pentacampeão mundial com a seleção brasileira foi submetido a um procedimento que deveria durar apenas 40 minutos, mas se estendeu por quase três horas. Apesar das dificuldades, a intervenção foi concluída com sucesso, segundo informações do jornal espanhol "AS".

A necessidade da cirurgia surgiu após exames detectarem um problema no coração do ex-jogador e um pequeno coágulo sanguíneo em sua perna. Uma ressonância magnética de corpo inteiro revelou o funcionamento inadequado do coração de Roberto Carlos, levando à internação imediata para realização de um cateterismo.

A equipe médica conseguiu finalizar a operação satisfatoriamente, mesmo com o tempo prolongado. O ex-atleta permanecerá sob observação médica por dois dias no hospital, cujo nome não foi divulgado. Por meio de seus representantes, o ex-lateral enviou uma mensagem ao jornal "AS" após o procedimento: "Estou bem agora".

Detalhes da complicação de Roberto Carlos

Roberto Carlos, que tem 52 anos atualmente, buscou atendimento médico inicialmente para examinar sua perna, onde foi identificado o coágulo. Durante investigações mais detalhadas, os médicos descobriram o problema cardíaco que exigiu intervenção cirúrgica.

Em abril deste ano, Roberto Carlos já havia enfrentado outro problema de saúde. Na ocasião, precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos relacionados à Nepal Super League. Os organizadores do evento informaram que o brasileiro havia sofrido uma "doença súbita". Posteriormente, a visita foi remarcada e o ex-jogador conseguiu chegar a Katmandu dias depois, acompanhando normalmente as finais da competição nepalesa.

Durante a carreira de jogador, Roberto Carlos ficou reconhecido como um dos maiores laterais da história do futebol mundial. No currículo inclui conquistas expressivas como o título da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e três títulos da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, obtidos em 1998, 2000 e 2002.