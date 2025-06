Torcida esgota ingressos para estreia de Ancelotti no Brasil

A Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Todos os ingressos foram vendidos para o duelo que será realizado no estádio do Corinthians, às 21h45 (de Brasília). A partida marca a estreia de Ancelotti no Brasil.

Ao todo foram comercializadas as 45.500 entradas disponíveis. O público não deve superar os recordes que a Fiel garantiu neste ano. As quatro maiores marcas de torcedores do estádio aconteceram nesta temporada.

A final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, empate por 0 a 0 que garantiu a conquista alvinegra, recebeu 48.196 torcedores. A Neo Química Arena passou por adaptações para o duelo entre seleções.

A principal modificação envolve a instalação de barreiras de separação entre as torcidas, o que fez a carga de ingressos disponíveis serem menores, para não haver assentos com pontos cegos, fato que não acontece em clássicos com torcida única.

Brasil enfrenta o Paraguai em duelo na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras mudanças

O setor de comunicação foi expandido para acomodar jornalistas de outros países. A estimativa é que a Neo Química Arena receba cerca de 530 profissionais, com profissionais de diversos países como Emirados Árabes Unidos, China, Itália, Inglaterra, Espanha, França, Suécia, Japão, Suíça e Estados Unidos.

A área técnica também passará mudanças e assentos especiais foram reservados e isolados para as delegações oficiais de Brasil e Paraguai. Além disso, também haverá mudanças na capacidade, e formato de atendimento, nos camarotes da Neo Química Arena.

Os preços para o duelo entre Brasil e Paraguai variaram entre R$ 100 e R$ 400. Nos jogos do Corinthians, as entradas mais baratas, nos Setores Norte e Sul, atrás do gol, são comercializadas por R$ 40.

