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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Tironi no Lance!: e se o Brasil perder a Copa?

Seleção vem de resultado ruim contra França, mas nem isso mudou a forma como Ancelotti pensa o time

Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti durante amistoso da Seleção Brasileira contra França (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
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Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 31/03/2026
07:00
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O Brasil enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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A Seleção vem de um resultado ruim contra a França no último amistoso, mas nem isso mudou a forma como Ancelotti pensa seu time. Será um 4-2-4 que precisa se transformar em um 4-4-2 ao se defender.

Há pouca certeza até aqui sobre o desempenho do Brasil no Mundial, mas, por outro lado, há algo que já é possível cravar: o esquema para o torneio será este, como o italiano tem deixado claro em várias de suas entrevistas coletivas.

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Em um passado distante, teimosias de treinadores eram combatidas com críticas severas e piadas em programas humorísticos na TV. Em 1982, Jô Soares criou o personagem Zé da Galera, que, no quadro, ligava para o técnico Telê Santana de um telefone público, exigindo que ele escalasse sua seleção com pontas. Telê foi um dos primeiros treinadores brasileiros a atuar com dupla de atacantes.

A escolha de Ancelotti pelo 4-2-4, ao contrário, tem sido recebida com imensa paciência. Muitos apostam que, com tempo para treinar, o time será capaz de atuar bem com esse esquema. Outros dizem que a safra de jogadores brasileiros não permite sonhar alto e que, portanto, o negócio é deixar o treinador fazer o que bem entender.

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Derrota do Brasil é quase como algo anunciado

O fato de estarmos falando de um dos maiores treinadores do planeta ajuda nesse estado de letargia e conformismo que tomou conta do torcedor brasileiro.

E se o Brasil perder a Copa? Essa pergunta, no passado, poderia ter como resposta que o país passaria um bom tempo em luto futebolístico. Agora, é quase como algo anunciado, que está apenas esperando acontecer.

Ancelotti, com todo o seu currículo e competência, tem pouco tempo para fazer um time que possa desempenhar um bom papel na Copa. Isso parece ainda mais necessário quando se vê, na torcida, um conformismo com a derrota. O futebol brasileiro nunca foi assim.

Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: Franck Fife / AFP)

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