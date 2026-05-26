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O fato de ainda haver muito campeonato pela frente tem feito com que a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, no Maracanã, pareça menor do que realmente foi. Não pelo placar, mas pelas possíveis consequências na disputa pelo título.

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Antes da bola rolar, o cenário desenhado era de que o Flamengo venceria o Palmeiras, reduziria a diferença para quatro pontos e, com um jogo a menos a ser disputado contra o Mirassol — e uma vitória considerada natural —, estaria pronto para pressionar o rival e assumir a liderança.

A expulsão de Carrascal, somada a uma possível interpretação mais rigorosa da arbitragem, também acabou por ofuscar, em parte, a relevância do resultado.

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O fato, porém, é que, com a vitória, o Palmeiras manteve um aproveitamento perfeito contra adversários que estiveram ou estão no G6: Fluminense, Athletico Paranaense, Bahia, São Paulo e agora o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira venceu todos os confrontos até aqui.

Campeão brasileiro? 🟢

Isso significa que o título já está definido? Não necessariamente. Mas também não é possível minimizar o que aconteceu no Maracanã. A análise pode ser feita em comparação com 2024 e 2025, temporadas recentes em que Flamengo e Botafogo foram campeões, respectivamente.

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Explicando: o "número mágico" para a conquista do Brasileirão gira em torno de dois pontos por rodada. O Palmeiras tem sustentado esse patamar nos últimos anos. Botafogo e Flamengo, em 2024 e 2025, superaram essa média e, por isso, ficaram com o título.

Nesta temporada, o Flamengo já está sete pontos atrás na tabela e foi derrotado em casa, por 3 a 0, no confronto direto. Para o Palmeiras perder o campeonato, seriam necessárias duas condições simultâneas: uma queda acentuada de rendimento da equipe de Abel Ferreira e uma campanha do Flamengo novamente acima da média de dois pontos por jogo.

A vitória na "final antecipada", portanto, foi maior do que vem sendo dimensionada.

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