Também não há obrigatoriedade da cessão durante as Olimpíadas, pelo mesmo motivo citado, assim como nos amistosos da Seleção Olímpica. No entanto, no caso destes, a CBF têm adotado uma estratégia para contar com o maior número possível de jogadores convocados: as partidas vêm sendo marcadas durante as datas Fifa, quando há paralização dos campeonatos e os clubes não são tão prejudicados pelas liberações.