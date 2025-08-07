menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro: Estêvão é indicado a prêmio de melhor sub-21 ao lado de Yamal e outros

Atacante brasileiro é indicado na Bola de Ouro

Estêvão. atacante do Palmeiras
imagem cameraEstêvão se despediu do Palmeiras após o Mundial de Clubes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/08/2025
09:31
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na semana de seu anúncio pelo Chelsea, Estêvão ganhou novo destaque mundial ao ser indicado, nesta quinta-feira (7), ao Troféu Kopa — premiação da Bola de Ouro para os melhores jogadores de até 21 anos. Por meio das redes sociais, a revista France Football divulgou os indicados às honrarias que serão entregues na cerimônia de gala no próximo dia 22 de setembro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira as outras categorias da Bola de Ouro

O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional).

continua após a publicidade

Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.

Estêvão foi apresentado no Chelsea nos últimos dias; atacante é um dos indicados ao Kopa Trophy, prêmio da Bola de Ouro para jogadores sub-21 (Foto: Divulgação)
Estêvão foi apresentado no Chelsea nos últimos dias; atacante é um dos indicados ao Kopa Trophy, prêmio da Bola de Ouro para jogadores sub-21 (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias