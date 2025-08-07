Bola de Ouro: Estêvão é indicado a prêmio de melhor sub-21 ao lado de Yamal e outros
Atacante brasileiro é indicado na Bola de Ouro
Na semana de seu anúncio pelo Chelsea, Estêvão ganhou novo destaque mundial ao ser indicado, nesta quinta-feira (7), ao Troféu Kopa — premiação da Bola de Ouro para os melhores jogadores de até 21 anos. Por meio das redes sociais, a revista France Football divulgou os indicados às honrarias que serão entregues na cerimônia de gala no próximo dia 22 de setembro.
Confira as outras categorias da Bola de Ouro
O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional).
Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.
