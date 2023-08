- A técnica Simone Jatobá está nesse momento na Granja Comary com a seleção Sub-17 e em dezembro ela convoca pela segunda vez na história a seleção Sub-15. Vamos implementar também, ainda esse ano, durante as férias escolares, o Campeonato Brasileiro Sub-15/17, envolvendo todas as regiões do país. Competição essa que, em um curto prazo, revelará quase 1.500 novas jogadoras. É com seriedade, trabalho e comprometimento que crescemos. Essa Copa do Mundo despertou o Brasil para o futebol feminino e, junto com o torcedor, vieram novos patrocinadores - disse Ednaldo Rodrigues.