Felipe Melo crava: ‘Neymar está pronto para voltar à Seleção Brasileira’

Felipe Melo comentou a atuação de Neymar na vitória do Santos sobre o Juventude, nesta segunda-feira (4). O comentarista falou do futuro do jogador na Seleção Brasileira. Para o ex-atleta, o camisa 10 está pronto para ser convocado por Ancelotti.

- Eu acho que o Neymar já tá pronto pra voltar pra Seleção. Ele faz a diferença, independentemente de estar jogando mal. É um cara que, mesmo não estando no auge da forma física, decide jogos. Ontem, por exemplo, ele participou do primeiro gol — lá no início da jogada — e depois foi lá e concluiu. No segundo gol, fez uma tabela com o lateral que foi incrível. Poucos têm a qualidade de passe que ele mostrou ali: uma bola no alto, de esquerda, colocando o companheiro em condição perfeita pra cruzar e sair o gol. Então, pra mim, ele tá pronto. Até porque, falando de nível — com todo respeito ao Santos —, a Seleção é composta pelos melhores, ou pelo menos deveria ser. E numa equipe desse nível, o Neymar vai ter muito mais opções pra jogar junto, mais posse de bola, mais suporte. Então, sinceramente, eu penso que o Neymar já ta pronto para voltar à Seleção Brasileira.

Neymar em Santos x Juventude; Seleção Brasileira de olho?

Neymar foi decisivo na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira (4), pela 18ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 marcou dois e mostrou que está no caminho para alcançar a melhor forma física.

O fator decisivo do atacante no confronto do Brasileirão rodou o mundo. Diversos torcedores e portais da Europa comentaram sobre a atual fase do atleta. O destaque dos comentários foram o fato do atacante ter voltado a ter uma sequência de cinco jogos seguidos, algo que não acontecia há mais de um ano, e ter apresentando o "molho" de quando estava no auge da carreira.

Com a vitória, o Santos somou 18 pontos, assumiu a 15ª colocação do Brasileirão e, assim, deixou a tão temida zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juventude caiu para a 19ª colocação do campeonato nacional.

