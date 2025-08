O ténico Guilherme Dalla Déa selecionou 27 atletas para iniciar a preparação da seleção brasileira sub-15 de olho na Conmebol Liga Evolução. Um dos nomes da lista é o de Daniel David, de 15 anos, que chama a atenção não só pelo talento, mas por ser sobrinho de Hulk, ídolo do Atlético-MG. O tio, inclusive, parabenizou a primeira convocação do garoto em post nas redes sociais.

— Parabéns, Daniel! Que seja a primeira de muitas — escreveu o jogador do Galo.

Daniel David é uma das joias do Bahia e foi destaque do Tricolor na Copa 2 de Julho, realizada em Salvador. O meia ajudou o time a se classificar para as semifinais de forma invicta, mas foram derrotas justamente nesta fase pela própria seleção brasileira, ao perderem por 4 a 0. A equipe verde e amarela, inclusive, venceu o torneio ao bater o Ceará na final.

Nesta partida contra o Tricolor baiano, inclusive, uma provocação curiosa chamou atenção e foi flagrada pela reportagem do Lance! em Pituaçu. Já no segundo tempo, o goleiro Bruno Samudio, também presente na nova lista de Dalla Déa, se incomodou com as chegadas de Daniel David em algumas disputas de bola.

— Ei, "dez". Bate mais aê, pô! Bate mais aê. Está 4 a 0. Bate mais aê. Você está no Bahia, eu sou da Seleção, car****. Bate mais aê — disse o goleiro ao camisa 10, que era justamente Daniel.

Quis o destino que o talento do meia o levasse para a Seleção na convocação seguinte. Além de Daniel, o zagueiro do Bahia Leônidas também foi chamado. O Bahia planeja propor um contrato profissional para ambos quando completarem 16 anos, mas o clube já formalizou um vínculo de formação com os jovens.

Preparação da Seleção

Os atletas convocados vão se concentrar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), dos dias 10 a 20 de agosto, em preparação para a disputa da Conmebol Liga Evolução. A competição será realizada em setembro e vai funcionar como um Sul-Americano para a categoria Sub-15.

Confira a lista com todos os atletas convocados

GOLEIROS:

Audo - Palmeiras

Bruno - Botafogo

Miguel Roberto - Ferroviária

LATERAIS DIREITOS:

Kaic - Botafogo

Myguel - Red Bull Bragantino

LATERAIS ESQUERDOS:

Alexsander - Grêmio

Enzo Estevão - Atlético-MG

ZAGUEIROS:

Geovane - Vitória

Guilherme Gonçalves - Athletico-PR

Leonidas - Bahia

Ruan Pablo - Palmeiras

Yuri - Vasco da Gama

MEIO-CAMPISTAS:

Cauã - Botafogo

Daniel - Bahia

Henrique - Cruzeiro

José Henrique - Athletico-PR

Leo Rodrigues - Corinthians

Luiz Guilherme - Vitória

Pedro Henrique - Palmeiras

Thauan - Flamengo

Vitinho - Fluminense

ATACANTES: