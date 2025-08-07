João Cruz celebra convocação na Seleção Sub-20 e sonha com Mundial: ‘Camisa mais pesada’

Cria do Athletico, o meia João Cruz está concentrado com a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa dos amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto. Uma das grandes promessas da geração de 2006, ele foi o segundo a completar 50 partidas no primeiro ano da carreira, ficando atrás somente de Endrick. Para João, o grande objetivo é poder estar no elenco que vai disputar o Mundial da categoria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É sempre um orgulho muito grande poder defender a Seleção Brasileira, independentemente da categoria. Estou muito feliz de estar dentro do processo no Sub-20, trabalhando etapa a etapa. O grande objetivo é chegar no Mundial e creio que esses amistosos serão fundamentais. Nosso elenco é muito qualificado, todos estão aqui por merecimento. Eu busco minha vaga no dia a dia e agradeço à confiança do professor e da comissão técnica - afirmou.

continua após a publicidade

Na atual temporada, João Cruz disputou 30 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências. Dois desses passes para gols foram no amistoso contra a Coreia do Sul, em junho, na goleada por 4 a 0, na série de jogos que a Seleção fez no Egito. Em 2024, nos amistosos contra o México em São Januário, João também havia se destacado com outras duas assistências. Na temporada passada, entre jogos da base e dos profissionais, ele entrou em campo 48 vezes, com 15 gols e 17 assistências. Registros que evidenciam o porquê da confiança do técnico Ramon Menezes, da Seleção Brasileira sub-20.

- Defender a Seleção Brasileira exige muita responsabilidade. É a camisa mais pesada do futebol. O time Sub-20 vem de uma conquista importante no início do ano que foi o Sul-Americano da categoria. O Mundial é o torneio mais esperado. Esses amistosos servirão como base importante para a competição, já que são os últimos jogos antes da estreia. Temos que encarar como se já fosse valendo - concluiu.

continua após a publicidade

No Mundial Sub-20, a Seleção Brasileira de João Cruz está na mesma chave que Espanha, Marrocos e México após conquistar o Sul-Americano Sub-20.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.