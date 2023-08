A estreia de Fernando Diniz no comando do Brasil está agendada para o dia 8 de setembro, contra a seleção da Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Na mesma Data Fifa, a Seleção viaja até Lima no dia 12 de setembro para enfrentar o Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No meio-tempo, o Fluminense se prepara para duelar contra o Olimpia nas quartas de final da Libertadores. A ida, no Maracanã, acontece na próxima quinta (24) e a volta no Defensores del Chaco no dia 31 de agosto.