Brilhando no início de temporada com o Shakhtar Donetsk, Kauã Elias sonha com uma convocação para a Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o centroavante não escondeu o desejo em defender a equipe de Carlo Ancelotti e disputar a Copa do Mundo de 2026.

No atual momento, Kauã Elias vê carência na função de camisa nove da Seleção Brasileira e entende que existe uma disputa em aberto. Tendo como referência Ronaldo Fenômeno, o centroavante do Shakhtar Donetsk espera convencer Ancelotti a menos de um ano para o Mundial.

- Eu acho que é uma posição carente. Por mais que tenha muitos jogadores de qualidade, é uma posição que todo mundo me vê diz que a Seleção precisa de um nove. Sou fã de todos esses caras (Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino), principalmente do Pedro, que jogou no Fluminense e foi para a Seleção. Tem vaga, precisa de alguém para pegar a nove. Estou trabalhando forte. Se for o momento certo, espero poder estar lá e ajudar a Seleção.

Na temporada, Kauã Elias soma três gols em quatro partidas e é uma das referências da equipe comandada por Arda Turan. Com as boas atuações, o jovem de 19 anos se permite sonhar em vestir a Amarelinha e brigar por posição.

- É o sonho de todo mundo. Chegar na Seleção vai ser um feito incrível. Espero que isso possa acontecer e vou estar trabalhando para isso. Se não sonhar com isso, o jogador está errado, está no esporte errado. Claro que eu sonho em ir para a Copa do Mundo. Eu sei que fazendo uma boa temporada aqui, estar sempre fazendo gol, vai ter um olhar para mim. Mas eu não fico focado só nisso, porque não quero ficar desmotivado quando não for (convocado).

Nos próximos dias, Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Embora já esteja classificada, a equipe do treinador italiano Chile e Bolívia nos dias quatro e nove de setembro, respectivamente.

Kauã Elias soma passagem pela Seleção Brasileira na base

Em 2023, Kauã Elias conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e foi o artilheiro da competição com cinco gols marcados. No Mundial da categoria, o centroavante foi o artilheiro da Seleção Brasileira com quatro gols, embora a equipe tenha sido eliminada para a Argentina nas quartas de final.

