- O Ancelotti vem? Ninguém sabe. O único país com cinco títulos mundiais, disputou todas as Copas do Mundo, tem os melhores jogadores do mundo… Se você me contrata para ser treinador da Seleção Brasileira, qual a primeira coisa que ele deveria fazer? Dizer: “Que honra de vestir a camisa da Seleção, ser o único treinador estrangeiro a dirigir a Seleção, trabalhar com jogadores que tive a oportunidade de estar nos clubes”.