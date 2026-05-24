Kaio Jorge, do Cruzeiro, fala sobre não ter sido convocado para a Copa do Mundo

Artilheiro do Cruzeiro, Kaio Jorge voltou a balançar as redes neste domingo (24), contra a Chapecoense. O gol foi o primeiro depois da divulgação da lista dos convocados para a Copa do Mundo. Na zona mista, o camisa 19 falou sobre ter ficado de fora da competição.

continua após a publicidade

– Em relação a convocação, claro que tinha um pouco de esperança por estar na pré-lista. Mas sabia que era difícil, perdi alguns jogos pela pubalgia. Continuei com a esperança, mas estou tranquilo. Trabalhar para se Deus quiser estar na próxima. Focar no Cruzeiro – disse Kaio Jorge que também comentou sobre a dupla feita com Sinisterra.

– Jogador muito inteligente. No ano passado e no início desta temporada teve alguns problemas físicos. Ele está saudável. Um jogador que joga com dois toques, muito técnico, vai ajudar muito a gente – comentou.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Chapecoense

Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro leva susto no fim

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.