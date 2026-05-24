Kaio Jorge, do Cruzeiro, fala sobre não ter sido convocado para a Copa do Mundo
O atacante ainda comentou sobre a parceria com Sinisterra no ataque da Raposa
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Artilheiro do Cruzeiro, Kaio Jorge voltou a balançar as redes neste domingo (24), contra a Chapecoense. O gol foi o primeiro depois da divulgação da lista dos convocados para a Copa do Mundo. Na zona mista, o camisa 19 falou sobre ter ficado de fora da competição.
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– Em relação a convocação, claro que tinha um pouco de esperança por estar na pré-lista. Mas sabia que era difícil, perdi alguns jogos pela pubalgia. Continuei com a esperança, mas estou tranquilo. Trabalhar para se Deus quiser estar na próxima. Focar no Cruzeiro – disse Kaio Jorge que também comentou sobre a dupla feita com Sinisterra.
– Jogador muito inteligente. No ano passado e no início desta temporada teve alguns problemas físicos. Ele está saudável. Um jogador que joga com dois toques, muito técnico, vai ajudar muito a gente – comentou.
Cruzeiro x Chapecoense
Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge
Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.
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