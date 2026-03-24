Terça-feira de ausências no treino da Seleção Brasileira antes do duelo com a França

A Seleção Brasileira segue em preparação nos Estados Unidos para a sequência de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas ainda enfrenta desafios na montagem do elenco. Na segunda atividade realizada em Orlando, o técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o grupo completo, o que tem dificultado a definição da equipe titular para o próximo compromisso.

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Os jogadores Douglas Santos e Luiz Henrique foram os últimos a se apresentarem à delegação. Ambos chegaram apenas na noite desta terça-feira (23) e, por isso, não participaram do treinamento comandado pelo italiano. A expectativa é que estejam integrados normalmente ao grupo na atividade desta quarta-feira (25), marcada para as 11h (de Brasília), no ESPN Wide World of Sports Complex. Este será o último treino antes do amistoso diante da França, que acontecerá em Boston na quinta-feira (26).

Danilo e João Pedro em clima descontraído durante treino da Seleção (Foto: Guilherme Veiga/PXIMAGES)

Além das chegadas tardias, a comissão técnica também precisou lidar com baixas importantes. O zagueiro Gabriel Magalhães, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o goleiro Alisson foram cortados da convocação por questões físicas. Para suprir parte dessas ausências, foram chamados o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o lateral Kaiki Bruno, do Cruzeiro. No entanto, para a vaga deixada por Gabriel Magalhães, Ancelotti optou por não convocar um substituto, o que pode indicar confiança nas opções já disponíveis no elenco.

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Outro desfalque momentâneo foi o zagueiro Marquinhos, que não participou da atividade de terça-feira. O jogador permaneceu fora por conta de um controle de carga física, medida preventiva comum em períodos de intensa atividade e pela maratona de jogos enfrentada pelo defensor do Paris Saint-Germain.

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Vale lembrar que a Seleção Brasileira não contará com nomes importantes como o volante Bruno Guimarães, recuperando-se de lesão muscular, e Rodrygo, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da Copa do Mundo.

A comissão técnica ainda mantém cautela na definição da equipe titular, avaliando o desempenho dos atletas nos treinos e considerando as limitações impostas pelas ausências. O confronto contra a França será um teste importante para observar variações táticas e o comportamento do grupo diante de um adversário de alto nível.

Após o duelo em Boston, a Seleção Brasileira retornará a Orlando, onde enfrentará a Croácia no dia 31. Esses amistosos representam os últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo, tornando cada treino e partida decisivos para os jogadores que buscam garantir uma vaga na lista definitiva.