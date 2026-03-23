Ex-scout do Botafogo, Raphael Rezende confirma conversas para assumir cargo no Vasco

O ex-scout do Botafogo e antigo comentarista do SporTV, Raphael Rezende, confirmou que esteve em negociação para assumir um cargo no Vasco. A informação, inicialmente divulgada pelo canal Podcast Cruzmaltino em fevereiro, ganhou detalhes nesta semana em entrevista exclusiva ao Lance!.

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Segundo o analista, a aproximação partiu do próprio presidente do clube, Pedrinho, com quem mantém uma relação de respeito e admiração mútua.

- Foi dito isso porque eu trabalhei muito tempo com o Pedrinho. Ele viu a notícia (da saída do Botafogo), me ligou, para saber se existia possibilidade de alguma forma encaixar esse trabalho. Obviamente não fecharia a porta, a gente conversou, mas ainda não avançou em nada - afirmou Raphael.

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O jornalista destacou que, embora os contatos tenham ocorrido, nada está formalizado até o momento.

- Tive esses contatos, como eu falei, o do Vasco que saiu foi noticiado, mas muito por essa questão do Pedrinho, que é essa admiração recíproca. A tendência é buscar essa oportunidade dentro do futebol, mas vamos ver se vai avançar nesse sentido - completou.

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Raphael deixou a televisão em 2022 para atuar diretamente nos bastidores do futebol, assumindo o cargo de head scout no Botafogo. No clube, ele era responsável por analisar jogadores e auxiliar na montagem do elenco, aplicando seu conhecimento tático e análitico. O scout deixou o Botafogo em fevereiro deste ano.

Cotado para assumir cargo no Vasco, Raphael Rezende já foi comentarista no SportTV (Foto: Reprodução/SporTV)

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