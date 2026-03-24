Vasco tem retrospecto equilibrado contra adversário da Copa do Brasil

Na última segunda-feira (23), foram definidos os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. O Vasco vai encarar o Paysandu, clube que disputa a Série C nesta temporada. O Gigante da Colina tem retrospecto equilibrado contra o Papão.

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As equipes se enfrentaram 15 vezes ao longo da história, com oito vitórias do Vasco, um empate e seis triunfos do clube do Pará. Apesar dessa leve vantagem cruz-maltina, o Vasco não vence o adversário desde 2005. Desde então, se enfrentaram apenas duas vezes, ambas na Série B de 2016, com duas vitórias do Papão: 2 a 0 no primeiro turno, em pleno São Januário, e 3 a 1 no returno, no estádio Curuzu. A última vitória do Vasco sobre o Paysandu foi no Brasileirão de 2005, com goleada por 4 a 0 (dois gols de Romário, um de Morais e outro de Diego Corrêa).

Romário comemora gol marcado pelo Vasco contra o Paysandu em 2005 (Foto: Julio Cesar Guimaraes/ Lancepress)

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O primeiro jogo será no mando do Paysandu e o segundo no Rio de Janeiro. Os jogos da quinta fase estão programados para os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta). Os vencedores do confronto se classificam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Há um questionamento sobre o Mangueirão, estádio do Papão, que será palco do show do Guns N' Roses no dia 22, mas a tendência é que a partida ocorra no dia 23 sem maiores problemas.

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Além disso, o Vasco vai reencontrar o ex-jogador JP Galvão, revelado pelo clube, que atualmente pertence ao Botafogo e foi emprestado ao clube do Norte nesta temporada. JP chegou ao Vasco em 2020 para reforçar a equipe sub-20, vindo do Tigres-RJ, inicialmente como volante. Pela equipe de juniores, fez mais de 60 jogos, atuando normalmente como titular, e posteriormente passou a jogar como lateral-direito. Pelo time profissional do Vasco, atuou em apenas um jogo, não teve contrato renovado e atualmente tem seus direitos vinculados ao Botafogo.

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JP Galvão em campo pelo Vasco (Foto: João Pedro Isidro/Vasco)

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