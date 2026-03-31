Clodoaldo relembra primeiro contato com Pelé e detalha 'mini reunião' decisiva na Copa de 1970

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Pelé e Clodoaldo formaram uma das parcerias mais vitoriosas do futebol brasileiro e atuaram juntos no Santos e na Seleção Brasileira por quase uma década. Juntos, os amigos conquistaram o tricampeonato do Brasil em 1970, no México, e, além da parceria dentro de campo, a amizade foi intensa até o último dia de vida do Rei. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-volante relembrou momentos marcantes na carreira, incluindo uma "mini reunião" decisiva na Copa de 1970.

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Clodoaldo chegou ao Santos em 1966, com apenas 17 anos. Ao lado de Pelé, atuou no Peixe até 1974, quando o camisa 10 deixou o clube alvinegro rumo ao New York Cosmos, Estados Unidos. O ex-volante, no entanto, ficou no time paulista até 1980, e neste período colecionou histórias memoráveis.

O primeiro contato entre os dois teve início graças a uma "invasão" de Clodoaldo no refeitório do time profissional do Santos. Na ocasião, o então jogador contou que Pelé lhe ofereceu uma maçã e nunca mais esqueceu aquele encontro.

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- Entrei no refeitório que estava o Pelé almoçando, de curiosidade, eu queria ver o Pelé, ainda não tinha visto. Eu abri a porta e quem estava saindo? O Pelé, que vinha andando para sair do refeitório com uma maçã na mão. Aí eu olhei, minhas pernas tremiam, né? Acho que estava fazendo algo errado, não podia entrar enquanto os profissionais estavam almoçando - contou Clodoaldo, ao Lance!.

- Quando ele me viu, falou: "e aí, moleque, tudo bem?". Ele não sabia nem meu nome. Aí eu, gaguejando: "tudo bem, tudo bem, Rei". Ele olhou para mim, não sei se me achou magrinho ou com fome e me perguntou se eu queria uma maçã. Eu peguei a maçã do Pelé e nunca mais esqueci disso. Foi meu primeiro contato com o Pelé - relembrou o ex-volante. (Veja o vídeo abaixo)

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Mini reunião em campo foi chave para título da Copa de 1970

Segundo Clodoaldo, foram muitos momentos felizes e marcantes durante o tricampeonato brasileiro na Copa de 1970. Ele relembra, com brilho nos olhos, que um fato em especial foi crucial para sua carreira como jogador de alto nível e também para a continuidade da Seleção Brasileira durante aquele Mundial no México.

A situação inusitada aconteceu contra o Uruguai, na semifinal, em que a Seleção Brasileira virou o jogo e garantiu vaga na decisão, contra a Itália - o Brasil sagrou-se campeão ao vencer a partida por 4 a 1.

- O que ocorreu de tão importante nesse jogo, foi que determinado momento da partida, e isso está na minha lembrança e vai ficar para sempre, claro, e é bom que o público saiba o por que aconteceu... Era um jogador muito defensivo e o Brasil perdia de 1 a 0, o Uruguai. Em determinado momento do jogo, acredito que aos 35 minutos do primeiro tempo, o Gérson e o Carlos Alberto, com a autorização do nosso treinador Zagallo, evidentemente, me chamaram para uma reunião rápida dentro de campo e me orientaram para que eu fosse a frente, atacar mais, porque eu era um jogador defensivo - iniciou Clodoaldo.

- E eu fiquei meio assustado, eu falei: "como, eu vou sair?". Então Gérson falou que combinou com o Carlos Alberto: "você vai sair e eu vou ficar fazendo a tua função de volante". Para mim, foi assustador, né? Mas eu comecei a sair um pouco mais do jogo, na primeira bola que eu fui, quase marquei o gol, chutei uma bola, passou bem próximo, e no segundo lance, numa jogada que eu saí pela esquerda junto com o Eeraldo, dei ao Tostão... Então eu percebi que o zagueiro acompanhou o Tostão, abri o corredor e eu penetrei. Consegui fazer o gol de empate: 1 a 1 - relembrou.

- Eu acho que o detalhe dessa "mini reunião", vamos dizer assim, dentro do gramado, foi decisivo para que nós empatássemos o jogo. Voltamos ao segundo tempo e fizemos um segundo tempo maravilhoso: 3 a 1. Então, isso é um pouquinho da história do jogo Brasil x Uruguai e o motivo do qual eu me lancei a frente e fiz o gol de empate do Brasil - completou o ex-volante.

Amizade de longa data entre Pelé e Clodoaldo

- Tive a alegria, a honra, o privilégio de ser amigo, companheiro como profissional, como companheiro mesmo na vida. Então foi uma história que eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Mas isso não fica só aqui, eu falava muito isso pra ele. Às vezes o ser humano tem um pouco de preconceito em ser e falar pra um amigo que ama. Eu falava muito isso pra ele. Então é uma das coisas que eu nunca vou me arrepender, pois tudo que eu tinha que falar pra ele, eu falava. Foi muito legal.

Foto: Arquivo/CBF

Seleção de 1970 foi a melhor de todos os tempos?

- A gente respeita sempre as conquistas, são todas importantes, seja de que maneira foi, as seleções que se consagraram campeões, atingiram o seu objetivo, então por isso que eu acho todos importantes. Importantes, eu não usei a palavra "melhor" - brincou Clodoaldo.

- Como reconhecimento, e eu tenho que endossar essa escolha da seleção de 70 como a melhor de todos os tempos, eu sou obrigado a concordar. E é simples né. Claro que tivemos vários jogadores fantásticos em todas as seleções, aqueles que destacaram mais, menos... mas nós tínhamos o pião da balança, né? Quem era? Quem era? Quem era o pião? Pelé. Então, acho que esse fez a grande diferença, para que a seleção de 70, mesmo com toda a sua qualidade, pudesse ser escolhida a melhor de todos os tempos - concluiu o ídolo nacional.

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