O técnico Carlo Ancelotti pode desfrutar de um momento família horas antes do confronto entre Brasil e Chile, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (4). Davide Ancelotti, atualmente técnico do Botafogo, compareceu ao hotel da seleção brasileira, localizado na Barra da Tijuca, para visitar seu pai.

De acordo com o "ge", a visita durou cerca de uma hora. O comandante, que foi auxiliar técnico do Brasil na última convocação, tomou café da manhã ao lado de Carlo Ancelotti, que fará sua estreia no Maracanã na 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa.

Davide Ancelotti chega ao hotel da Seleção, na Barra da Tijuca (Foto: Reprodução/Sportv)

Além da seleção brasileira, Davide e Carlo Ancelotti trabalharam juntos durante dez anos. O atual técnico do Botafogo era tido como braço direito do pai. No entanto, optou por deixar a comissão da Seleção para assumir, pela primeira vez, a função de treinador principal.

A mudança, inclusive, foi bem vista pela CBF, e Davide Ancelotti passará a atuar na comissão técnica do Brasil apenas em “ocasiões pontuais”. A tendência é que isso aconteça de forma mais efetiva somente na Copa do Mundo de 2026.

Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, visitou o pai, Carlo Ancelotti, antes de Brasil x Chile (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Brasil e Chile no Maracanã tem clima de déjà-vu

🖊️Por Márcio Iannacca

O Maracanã será novamente palco de um Brasil x Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4), a Seleção Brasileira retorna ao estádio carioca para encarar os chilenos, em um confronto que remete imediatamente ao último compromisso da equipe em casa antes do Mundial do Catar. Naquela ocasião, em março de 2022, o Brasil, então comandado por Tite, venceu por 4 a 0, com gols de Neymar, Vini Jr., Philippe Coutinho e Richarlison.

Aquela noite marcou especialmente a trajetória de Vini Jr. com a camisa da Seleção. O atacante, que já brilhava no Real Madrid, teve sua melhor atuação até então pelo Brasil, coroada com o seu primeiro gol pela equipe principal. O rendimento do jogador, inclusive, foi tema de uma revelação de Tite. O treinador contou que havia conversado meses antes com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e atual comandante do Brasil, sobre como posicionar o jovem atacante em campo. O papo deu resultado imediato, com Vini encontrando espaço para explorar sua velocidade e criatividade contra os chilenos.

Do elenco presente em 2022, apenas sete atletas estarão novamente no Maracanã nesta quinta. Destes, cinco devem começar jogando: Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Lucas Paquetá e Richarlison, protagonistas em outras fases, devem iniciar no banco de reservas. O contraste mostra o processo de renovação natural da Seleção ao longo de quatro anos, mas também a manutenção de uma espinha dorsal que segue dando suporte à equipe.

A escolha do Maracanã para a partida contra o Chile não é casual. Atender ao desejo de Carlo Ancelotti de dirigir a Seleção em um dos templos do futebol mundial tem um peso simbólico. O treinador italiano, que tenta conhecer um pouco mais o elenco, busca construir no estádio uma atmosfera de confiança para a reta final das Eliminatórias rumo a 2026.

Fica no ar a expectativa: se em 2022 o Brasil se despediu do Maracanã com uma goleada e uma atuação convincente, será que em 2026 a história poderá se repetir diante de mais de 60 mil torcedores? A resposta será dada em campo, mas o cenário de déjà-vu alimenta o clima de otimismo.