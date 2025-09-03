Algoz da Seleção Brasileira se pronuncia sobre “saídinha” para café na Espanha
Goleiro mexicano desapareceu após sair para tomar café antes de assinar contrato
Carrasco da Seleção Brasileira, o goleiro Ochoa surpreendeu a diretoria do Burgos CF, da Espanha, nos últimos dias da janela de transferências. O mexicano viajou para Burgos com o objetivo de acertar os últimos detalhes referentes ao contrato. No entanto, o atleta pediu uma modificação, saiu para tomar café e nunca mais voltou, segundo a imprensa espanhola. Com a repercução do caso, Guillermo se pronunciou sobre o assunto.
Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Ochoa esclareceu seu lado na história. O goleiro afirmou que o clube espanhol mudou termos e cláusulas, que ele considerou inaceitáveis.
— O clube mudou o valor do contrato de forma repentina e para baixo. O contrato final dava 60% das receitas publicitárias ao clube e ainda incluía uma cláusula extra. O valor total nem sequer chegava ao salário mínimo da categoria — relatou o goleiro mexicano.
Após se deparar com o contrato modificado, Ochoa saiu para tomar café e nunca mais voltou, retornou para sua casa em Madri e não respondeu as chamadas dos dirigentes do Burgos CF. Sem o mexicano, o clube buscou um novo goleiro antes do fechamento do mercado, Jesús Ruiz, que estava livre no mercado após uma passagem pelo Racing Ferrol, da 3ª divisão da Espanha.
O movimento do carrasco do Flamengo surpreendeu a todos, uma vez que Ochoa está sem clube, mas pretende seguir atuando com o objetivo de chegar à Copa do Mundo de 2026. Em 2024/2025, o atleta defendeu o AVS SAD, que está na elite do futebol português.
A desistência do goleiro Ochoa não desagradou os torcedores do Burgos CF, que viam com desconfiança a chegada do veterano de 40 anos. O atleta chegaria para brigar por posição com Ander Cantero, que é o titular da equipe que ocupa a 10ª colocação da La Liga 2.
Guillermo Ochoa foi carrasco do Flamengo em 2008
Um dos goleiros mais emblemáticos do México, Guillermo Ochoa era titular do América-MEX na fatídica eliminação do Flamengo, nas oitavas de final da Libertadores de 2008. Após o Rubro-Negro vencer o duelo de ida fora de casa por 4 a 2, os cariocas sofreram uma dura derrota por 3 a 0 em pleno Maracanã.
