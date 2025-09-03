Fluminense tem dois jogadores com a Seleção Brasileira

Dois jogadores das categorias de base do Fluminense, o lateral-esquerdo Leo Jance e o volante Gustavo Dohmann, foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira. Os atletas foram a Granja Comary, em Teresópolis, para completar as atividades de campo, já que parte do elenco principal estava em recuperação física após o fim de semana.

Outros jovens de clubes cariocas também foram convocados para as atividades: o goleiro Leo Nannetti, do Flamengo, e o lateral-direito Huguinho e o zagueiro Marquinhos, do Botafogo.

Leo Jance, de 20 anos, já teve oportunidades no elenco principal do Fluminense. Ele se destacou na goleada de 5 a 0 sobre o San José, pela Sul-Americana, quando o time não tinha jogadores titulares na posição. O lateral acumula passagens por seleções de base, além de Palmeiras e São Paulo, e tem contrato com Flu até o fim de 2026, renovado neste ano.

- Agradecer à Deus e ao grupo todo, que me apoiou, incentivou e esteve comigo sempre. Feliz demais pela minha estreia, acho que fui bem, fui bastante seguro. Professor Renato me passou muita confiança. Agora é seguir firme que temos mais objetivos pela frente - disse Leo Jance quando teve oportunidade como titular na Sul-Americana.

Gustavo Dohmann, também de 20 anos, iniciou sua carreira no futsal e está em Xerém há quase uma década. Considerado um nome promissor, o volante já foi convocado para a seleção brasileira sub-15

Futuro no Fluminense

Apesar da convocação para os treinos, o futuro dos atletas no elenco principal é incerto. Leo Jance é a quarta opção na lateral esquerda, enquanto Dohmann ainda não teve nenhuma oportunidade no time de cima. Lucas Justen, emprestado ao Guarani na Série C, é um jogador do Fluminense que fez parte de treinos da Seleção, mas não teve sequência no profissional posteriormente. Na época a amarelinha era comandado por Fernando Diniz.