Bento diz que deve ser titular do gol do Brasil contra a Coreia do Sul

Convocado por Carlo Ancelotti em todas as listas do italiano até aqui, o goleiro Bento, do Al Nassr, vive uma disputa direta com Hugo Souza durante a Data Fifa marcada pelos amistosos na Ásia. O cenário atual favorece um rodízio entre os goleiros nos confrontos diante de Coreia do Sul e Japão.

A previsão inicial de Carlo Ancelotti era escalar Ederson contra a Coreia e Hugo Souza diante do Japão. Com o corte de Ederson, devido a lesão, a tendência é que Bento seja o titular na partida do próximo dia 10. Hugo Souza deve ser observado como titular no compromisso seguinte.

— Conversamos um pouco com o Taffarel. Existe uma ideia, sim, de eu jogar contra a Coreia, mas não há nada decidido. Independentemente de jogar um jogo ou outro, tenho que representar bem o Brasil e aproveitar essa oportunidade — afirmou Bento em coletiva na noite desta segunda-feira (6), manhã do dia 7 na Coreia do Sul.

Bento tem presença recorrente e vem recebendo a confiança da comissão técnica nas últimas datas FIFA. O objetivo de Ancelotti é promover avaliações detalhadas dos goleiros do grupo, aproveitando cada oportunidade para observar características e desempenho em jogos internacionais.

— Isso é muito importante para mim, mostra a qualidade do meu trabalho sério, focado e buscando melhorar. Essa coisa de fura da bolha na Arábia, das situações de mercado… Essa credibilidade de estar em todas as listas do Ancelotti é importante.

Mas o próprio Bento admite que nada do que foi feito até aqui garante até o momento seu lugar na lista final para a Copa do Mundo de 2026.

— Eu entendo a minha posição. O Alisson e o Ederson vêm de muito tempo na Seleção e há um critério de longevidade que é muito importante. Um cara para se manter por muito tempo tem seus méritos. Isso é do dia a dia dos treinamentos, confiança do treinador, uma lesão mais grave pode abrir espaço para uma titularidade. É seguir me dedicando nos treinamentos caso surja uma possibilidade — analisou.

— Quero aproveitar a oportunidade para estar entre os 23 convocados para a Copa. Tem muito chão ainda e vou sempre dar o meu melhor, sem achar que as coisas estão resolvidas — completou Bento.

A Seleção enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, e permanece em Seul até domingo, antes do embarque para Tóquio, onde encara o Japão na terça-feira, dia 14.