Sem Paquetá, Seleção Brasileira tem queda de aproveitamento

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (15), a Seleção Brasileira recebe o Peru no Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil vem de vitória contra o Chile, mas a equipe de Dorival Júnior terá que sofrer mudanças com a suspensão de Lucas Paquetá por cartão amarelo.

O técnico brasileiro convocou o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, para o lugar do jogador do West Ham, mas o estreante deve começar no banco. Com isso, fica dúvida: quem deve assumir a vaga de Paquetá?

O jogador de 27 anos é figurinha carimbada na Seleção Brasileira desde o último ciclo, com o Tite. Ele foi convocado pela primeira vez em setembro de 2018 em partida pelas Eliminatórias, após a Copa da Rússia. Desde então, ficou de fora de poucas convocações. Em 75 jogos do Brasil nesse período, Paquetá esteve presente em 53 deles e marcou 11 gols.

Na última temporada, o meia do West Ham viveu o seu maior momento afastado da Seleção. Por conta das acusações de manipulação de resultados e julgamento que enfrenta pela Federação Inglesa, o técnico Fernando Diniz o deixou de fora da lista por três convocações e seis partidas de Eliminatórias. Desses jogos, foram duas vitórias, um empate e três derrotas, com oito gols marcados e sete sofridos.

Em números, a Seleção tem queda de aproveitamento com a ausência de Lucas Paquetá desde sua primeira convocação. Confira:

✅ Com Paquetá:

⚔️ 53 jogos

✅ 34 vitórias

🟰 13 empates

❌ 6 derrotas

📊 72.3% aproveitamento

⚽ 1.9 gols por jogo

🥅 0.6 gols sofridos por jogo

❌ Sem Paquetá:

⚔️ 22 jogos

✅ 14 vitórias

🟰 2 empates

❌ 6 derrotas

📊 66.7% aproveitamento

⚽ 2.2 gols marcados por jogo

🥅 0.6 gols sofridos por jogo

Agora, a missão de Dorival Júnior é definir o substituto do meia para a partida contra o Peru. A missão deve ficar com Bruno Guimarães, do Newscastle, ou Gerson, do Flamengo, que o substituiu na última partida, contra o Chile.