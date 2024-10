Gerson quer ‘impacto imediato’ da Seleção Brasileira diante do Peru

Gerson, durante jogo da Seleção Brasileira com o Chile, pelas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 14:25 • Brasília

Com a possibilidade de finalmente começar uma partida como titular da Seleção Brasileira, o meio-campista Gerson disse neste sábado (12) que o time precisa causar “impacto imediato” na torcida na próxima terça-feira, quando o Brasil encara a seleção do Peru no Mané Garrincha, em Brasília. Na avaliação do jogador do Flamengo, um bom início de jogo irá dar motivação extra à torcida.

➡️Últimos jogadores do Botafogo que marcaram gol pela Seleção Brasileira em jogos oficiais

— O impacto tem que ser imediato. A gente tem que trazer o torcedor para jogar junto com a gente, desde o aquecimento, o juiz apitar o jogo e a gente mostrar que quer ganhar o jogo mais organizado, no nosso estilo de jogo, onde a gente vem treinando toda semana —, declarou Gerson.

O jogador alertou que, apesar de a seleção peruana ocupar a penúltima colocação nas Eliminatórias, é preciso ter muita atenção com o adversário.

— Ontem (sexta) o Peru ganhou, então é um adversário que vai vir com confiança para jogar contra a gente, mas nós também com a confiança do último resultado. Temos que implementar o nosso ritmo o mais rápido possível.

Com o terceiro cartão amarelo de Lucas Paquetá, Gerson tem chances de começar a partida da próxima terça-feira. O jogador, claro, se disse à disposição do técnico Dorival Júnior, mas garantiu que não se importará se ficar mais uma vez como opção do banco.

— Estou sempre à disposição, trabalhando o meu mental para estar sempre no meu alto nível. Estou vivendo um momento bom, então eu procuro sempre dar o meu máximo, dar o meu melhor, estar sempre muito atento no que está acontecendo no campo. No banco é um pouco mais fácil de você observar as coisas, então eu procuro me preparar o mais rápido possível para quando eu entrar, explorar os espaços que o adversário está dando.