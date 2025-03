Sem Neymar, treino do Brasil tem Savinho à frente em briga com Endrick

A Seleção realizou o primeiro treino com grupo completo em Brasília no fim da tarde desta terça-feira (18). Na atividade, o treinador começou a definir o time que encara a Colômbia na quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha. A principal dúvida do técnico do Brasil é escolha por Savinho ou Endrick, que disputam vaga que seria de Neymar.

➡️Drone sobrevoa treino fechado e mobiliza PM e segurança da Seleção

E a tendência é que a Seleção Brasileira tenha Savinho entre os titulares. Ele foi uma das opções testadas por Dorival no treino fechado desta terça. Endrick, que foi chamado por Dorival após o corte de Neymar, deve esperar por uma oportunidade no banco.

O atacante do Real Madrid recebeu atenção especial de Dorival Júnior na atividade de segunda-feira, a primeira em Brasília. Mas o técnico gosta da regularidade de Savinho na Seleção, tanto que apareceu na lista de convocados "original".

Além de Savinho ou Endrick na vaga de Neymar, há outra dúvida no Brasil

A outra dúvida do treinador da Seleção Brasileira é na lateral-direita. Vanderson teve atuação consistente na equipe no segundo semestre do ano passado, e só ficou fora do último jogo, diante do Uruguai, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A opção para o lado direito é Wesley, que vive grande fase no Flamengo e foi convocado pela primeira vez. O jogador rubro-negro disse mais cedo que faz uma "briga sadia" com Vanderson, a quem disse que admira já há alguns anos.

Assim, o provável time do Brasil para encarar a Colômbia tem Alisson; Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Guimarães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Vini Jr, Raphinha e Savinho.

A Seleção Brasileira fará o último treino nesta quarta-feira, às 17h, já no Estádio Mané Garrincha, palco do jogo de quinta-feira.