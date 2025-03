Drone sobrevoa treino fechado e mobiliza PM e segurança da Seleção

Um drone sobrevoou o Estádio Bezerrão durante o treino fechado do Brasil nesta terça-feira (18) e mobilizou a segurança da Seleção Brasileira e a Polícia Militar do Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 17h40, e cerca de 20 minutos depois o dono do aparelho foi localizado e levado pela PM para averiguação.

Um segurança da Seleção disse à reportagem do Lance! que o drone sobrevoou rapidamente o Bezerrão, saindo da área do estádio tão logo começou a movimentação do estafe da equipe nacional.

Os seguranças, então, acionaram a PM e passaram a seguir o aparelho. O drone ficou parado no ar por cerca de dez minutos em uma área de comércio localizada em frente ao estádio. Quando ele finalmente desceu, o dono do aparelho foi localizado.

A CBF não vai comentar o caso. O Lance! aguarda posicionamento da Polícia Militar.

Drone sobrevoou treino fechado da Seleção e mobilizou segurança (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Alheio ao drone, Dorival começa a definir Seleção

O drone clandestino sobrevoou o Estádio Bezerrão durante o primeiro treino da Seleção Brasileira com o grupo completo. Marquinhos chegou nesta terça-feira a Brasília e se juntou ao grupo. Os dez atletas que fizeram apenas treino regenerativo na segunda também treinaram normalmente.

A atividade serviu para Dorival Júnior começar a definir o time que encara a Colômbia na quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha. O treino, contudo, foi aberto à imprensa nos primeiros 15 minutos, período em que os jogadores fizeram apenas trabalhos com a preparação física.

O Brasil terá apenas dois treinos completos antes do jogo com os colombianos. Mais cedo, o volante Bruno Guimarães comentou sobre a dificuldade de a equipe fazer mais atividades de preparação, mas procurou não lamentar. O jogador é o único que atuou em todas as 14 partidas de Dorival Júnior como treinador da Seleção.