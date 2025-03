A Argentina está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Antes mesmo de entrar em campo para enfrentar o Brasil nesta terça-feira (25), a Albicelestre teve a vaga confirmada por conta do empate entre Bolívia e Uruguai, que ficaram no 0 a 0 na altitude de El Alto.

Desta forma, os atuais campeões do mundo são a primeira seleção sul-americana a garantir a classificação para a Copa, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México. Líder das Eliminatórias da América do Sul, os "hermanos" não podem mais ser ultrapassados pelos bolivianos, que ocupam a sétima colocação, que dá vaga à repescagem.

A Argentina tem 28 pontos, no topo das Eliminatórias para o Mundial. Primeira seleção fora da zona de classificação, a Bolívia tem 14 pontos e, com apenas quatro rodadas restantes, não pode mais alcançar os líderes. Oitava colocada e ainda por jogar nesta terça-feira, a Venezuela tem 12 pontos e também não pode chegar à pontuação da Albiceleste.

Confira abaixo a tabela das Eliminatórias

Seleção Pontos Argentina 28 Equador 22 Brasil 21 Uruguai 21 Paraguai 20 Colômbia 19 Bolívia 14 Venezuela 12 Peru 10 Chile 9

Brasil x Argentina: onde assistir

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv.

