Abel ataca críticos e defende atacante do Palmeiras na Seleção: 'Precisam falar a verdade'

Abel Ferreira utilizou a coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 3 a 1, pela última rodada do Brasileirão, para criticar a narrativa criada durante a temporada em torno de seu salário e de supostas bonificações em caso de títulos.

Em resposta, o técnico afirmou ser um "livro aberto" e estar disposto a revelar os valores caso seja questionado, ao mesmo tempo em que instigou os jornalistas a apurar os números do acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

- É absurdo como se falam de premiações que eu ganharia, é absurdo, não tem nada disso, quando quiserem saber me perguntem, é um livro aberto, perguntem a Leila (Pereira) e ao (Anderson) Barros, é absurdo que jornalistas falam sem saber, é absurdo os valores que falam tanto de premiação quanto de salários. Precisam falar a verdade para não enganar ninguém, é so perguntar ao Barros e à Leila, ou apurem na CBF, meu contrato está lá - criticou o treinador.

Em meio às respostas após a vitória na Arena Castelão, Abel Ferreira fez um balanço da reformulação do clube, que contratou 12 reforços para 2025, e aproveitou para defender Vitor Roque, a quem acredita ter sido criticado injustamente quando chegou ao Palmeiras.

Para Abel, o camisa 9, contratação mais cara da história do Palmeiras, merece continuar no radar da Seleção Brasileira, liderada por Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- O (Vitor) Roque foi um jogador em que nós investimos muito, vinha descredibilizado, vocês chamaram o jogador de bagre e vai representar a Seleção Brasileira, e num espaço de dois, três meses conseguimos recuperar o jogador - finalizou.

O Palmeiras encerrou a temporada com duas vitórias consecutivas após perder o título da Libertadores para o Flamengo. O clube retorna aos gramados apenas em 2026, para a disputa do Campeonato Paulista.