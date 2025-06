Entre esquilos e com ar fresco, Botafogo treina em paz em Santa Barbara

SANTA BARBARA (EUA) - Enquanto Los Angeles vive dias tensos por causa de confrontos entre imigrantes e agentes federais e da polícia local, a 150 quilômetros de distância a paz reina na cidade que o Botafogo escolheu para ser base de treinamentos para o Mundial de Clubes. Em Santa Barbara, o único barulho que se escuta ao longo do dia é o do apito do trem costeiro que corta a cidade a cada hora. De resto, muito sossego.

Situada entre a cordilheira de Santa Ynez, Santa Barbara é um famoso destino turístico da Califórnia. Mas, nesta época do ano, em que o clima quente ainda não chegou com força à costa oeste americana, a cidade é frequentada basicamente pelos seus 88 mil habitantes, que curtem as manhãs frias com caminhadas, corridas e passeios de bicicletas, e os fins de tarde ensolarados degustando frutos do mar, pizzas ou hambúrgueres — um ícone da culinária norte-americana — sentados em mesas posicionadas nas calçadas.

O Botafogo, por sua vez, escolheu um resort na outra ponta da cidade como concentração. O Ritz-Carlton Bacara é um hotel cinco estrelas colado ao Oceano Pacífico, com um vasto campo de golfe a apenas algumas dezenas de metros.

Faculdade em área nobre de Santa Barbara é CT do Botafogo

Os treinos do time, por sua vez, são realizados no Westmont College, uma faculdade cristã de artes liberais. Localizada em Montecito — que, como o nome sugere, fica na parte mais alta de Santa Barbara — a instituição fica em meio a casas de alto padrão e, com o recesso de meio do ano, consegue ser ainda mais silenciosa. Com muita área verde, canteiros bem cuidados, pontes de madeira, esquilos e pássaros dos mais variados tipos, o Westmont College é quase um local de contemplação.

Por lá, a calmaria por estes dias só é levemente interrompida pelos treinos puxados do Botafogo, comandados durante pouco mais de uma hora pelo técnico Renato Paiva. Mas nem isso acaba destoando do entorno; como é tradicional em eventos da Fifa, o campo de treino está rodeado por uma tela escura, impedindo a visão de quem circula por lá. Em suma, a tranquilidade segue reinando em Santa Barbara.

