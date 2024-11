Copa do Brasil: Atlético-MG aumenta arrecadação em 143% com MRV Arena

- A comparação no desempenho esportivo e financeiro do clube nas Copas é uma clara demonstração de como a Arena MRV não apenas melhora a performance dentro de campo, mas também oferece uma experiência única para os torcedores fora dele, criando um ciclo virtuoso de engajamento e crescimento financeiro - aponta Bruno Brum, CMO da agência End to End, parceira do clube, e que participou de ações como a idealização do Manto da Massa e da reestruturação do programa de sócios-torcedores do do Galo.