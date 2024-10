Seleção busca vitória para retomar a confiança nas Eliminatórias

Gerson será titular diante do Peru. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 04:00 • Brasília

Mais do que a melhora na tabela das Eliminatórias, a Seleção Brasileira busca nesta terça-feira, diante do Peru, a retomada da confiança e um pouco de estabilidade para tentar terminar o ano fora da turbulência que precisou encarar nos últimos meses. Se vencer o jogo das 21h45 no Mané Garrincha, o Brasil de Dorival Júnior tem boas chances de se firmar na zona de classificação à Copa do Mundo. Um tropeço, porém, pode minar de vez o trabalho do técnico.

A vitória diante do Chile, na quinta-feira passada, serviu para dar um pouco de alívio à Seleção Brasileira, mas não foi suficiente para apagar o mau futebol apresentado. Diante disso, Dorival Júnior decidiu fazer três mudanças para além da necessária — seu titularíssimo Lucas Paquetá está suspenso e dará lugar a Gerson.

Na defesa, o treinador vai mandar para o banco o capitão Danilo e o volante André, promovendo as entradas de Vanderson e Bruno Guimarães. No ataque, decidiu trocar Rodrygo e Raphinha de posição.

— O que nós ganhamos bastante nessa última partida foram os movimentos de infiltração, não só com o Igor (Jesus), mas muito com o Rafinha também, muito com o Savinho. O próprio Rodrygo se preocupou em buscar movimentos de infiltração, e isso nos proporcionou uma outra condição —, disse Dorival Júnior nessa segunda-feira.

Apesar da virada ter sido sofrida diante dos chilenos, a Seleção Brasileira teve bom volume ofensivo em Santiago. Ao todo, foram 14 chutes, ainda que apenas quatro deles tenham tomado a direção da meta adversária.

— Eu acredito que nós estamos melhorando nesse quesito. Independente de termos ali um homem de referência nesse instante, buscávamos isso com o Pedro nas convocações anteriores e não tivemos… Mas o que eu espero é que eles possam ter liberdade de movimento. São jogadores de um ótimo nível, que têm capacidade de usarem o um para um, têm capacidade de trocas de passes, de se aproximarem para tabelas.

Dorival Júnior decidiu mudar o time para encarar o Peru em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Peru demonstra otimismo após vitória sobre o Uruguai

Lanterna das Eliminatórias até o início desta data Fifa, a seleção peruana ganhou uma posição ao derrotar o Uruguai na sexta-feira, em Lima. O resultado deu novo ânimo ao adversário do Brasil, já que demonstrou que o time pode brigar por uma vaga na próxima Copa do Mundo

O treinador, o uruguaio Jorge Fossati, disse que o Peru irá enfrentar a Seleção Brasileira “com humildade”, mas acredita que é possível buscar um bom resultado no Mané Garrincha.

— Vejo os meninos melhorando a cada dia. Sabemos que esse jogo é complicado, mas vamos com muita fé e confiança de que podemos passar, declarou Fossati nesta segunda-feira.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X PERU

10ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula, López, Peña, Cartagena e Castillo; Flores e Valera.