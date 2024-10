Dorival explica solução para elevar desempenho ofensivo do Brasil

Dorival Júnior observa treino da Seleção Brasileira, no Bezerrão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:33 • Brasília (DF)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior deu uma explicação sobre como pretende solucionar e elevar o desempenho ofensivo de sua equipe. O Brasil tem a 2ª pior média de gols de sua história em Eliminatórias de Copa do Mundo.

O comandante elogiou a atuação do Brasil na vitória contra o Chile, em que Igor Jesus e Luiz Henrique garantiram o triunfo. O treinador manterá a formação do sistema ofensivo contra o Peru e abriu o jogo sobre o que espera.

- O que nós ganhamos bastante nessa última partida foram os movimentos de infiltração, não só com o Igor, mas muito com o Raphinha, com o Savinho, o próprio Rodrigo se preocupou em buscar movimentos de infiltração e isso nos proporcionou uma outra condição. Eu acredito que nós estamos melhorando nesse quesito, independentemente de termos ali um homem de referência. São jogadores de um ótimo nível, que têm capacidade de usarem o um para um, têm capacidade de trocas de passes, de se aproximarem para tabelas.

Dorival Júnior reforçou a importância do movimento sem bola de alguns de seus atletas para que espaços sejam criados na defesa adversária. O treinador espera ver movimentos semelhantes aos que foram feitos contra o Chile no duelo com o Peru, nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha.

- Eu acho que aos poucos nós estamos melhorando essa possibilidade de que a partir do momento que nós não estejamos com bola, que existam movimentos sempre contrários, alguém puxe a marcação para que outros possam buscar infiltração. Você sempre tem que ter esse movimento combinado para que você possa tentar espaçar um pouco mais as defesas adversárias. Eu acho que nessa última partida nós tivemos muitas dessas situações e eu espero que se repita amanhã e que voltemos a ter aí uma boa apresentação.

Com o triunfo na última semana, a Seleção Brasileira chegou a 4ª colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe possui o 3º melhor ataque do torneio com 11 gols marcados, enquanto o Peru ocupa a penúltima colocação na tabela.