Seleção Brasileira treina com retorno de Vini Jr.; veja provável escalação

A Seleção Brasileira seguiu com o cronograma de treinamentos nos Estados Unidos neste domingo (29). Carlo Ancelotti deu continuidade aos trabalhos pensando no amistoso contra a Croácia, que acontece na terça-feira. O treino aconteceu em Orlando.

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A Seleção Brasileira foi dividida em grupos - um com colete e um sem. Quando a divisão, alguns pontos chamaram atenção. Vini Júnior, fora do último treino por um quadro de dores na coxa, retornou de um lado, enquanto jogadores como Casemiro trabalhavam de outro. Inclusive, Vini marcou um gol na atividade. Agora, existe uma expectativa quanto a sua presença contra a Croácia.

Vini Jr voltou a treinar com a Seleção (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Na sequência, Ancelotti aplicou uma atividade em campo reduzido, com uma sessão de passes e cruzamentos. No gol, outra curiosidade: a presença de Leo Nannetti, goleiro do Sub-20 do Flamengo participando. Vinicius Júnior fez parte também de um treino de finalizações.

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Os jogadores seguiram com esta atividade de cruzamentos, ainda divididos em dois times. De um lado, de colete, estavam atletas como Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrey, Rayan, João Pedro, Endrick e Martinelli. O restante dos atletas estavam no outro time. O time sem colete contava com Ibañez, Marquinhos, Bremer e Kaiki, Fabinho, Gabriel Sara e Danilo, Vini Jr, Igor Thiago, Matheus Cunha e Luiz Henrique.

A ideia, ao que tudo indica, é que esta divisão não seja um indicador de escalação, tendo em vista esta divisão entre Casemiro e Vini, por exemplo.

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Gabriel Sara, novidade nesta convocação, se destacou também no treino de cruzamentos e chegou a ser aplaudido por Carlo Ancelotti. Parte do treinamento foi transmitido pelo canal oficial da CBF.

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O jogo entre Brasil e Croácia está marcado para esta terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. Agora, com outros cenários, mas ainda com aquele "gostinho" de revanche.

Veja provável escalação da Seleção Brasileira

Um provável time para o jogo contra a Croácia pode ser formado por Bento; Danilo, Marquinhos (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr. e João Pedro.