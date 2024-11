Quais convocados da Seleção se destacaram na rodada internacional

A Seleção Brasileira inicia a preparação para entrar em campo pelos compromissos de novembro na Data Fifa. Com isso, os convocados para as partidas contra a Venezuela (14), em Maturín, e Uruguai (19), em Salvador, se despediram se seus clubes momentaneamente para servir à equipe nacional.

No último final de semana, alguns dos atletas entraram em campo pela rodada do futebol europeu antes de se apresentarem à Seleção, e o Lance! separou os melhores desempenhos entre os convocados de Dorival Júnior. Confira!

Os destaques da Seleção Brasileira na Europa

VINI JR. (REAL MADRID)

O principal nome ofensivo da Seleção Brasileira segue em grande fase pelo Real Madrid. Diante do Osasuna, em partida pela 13ª rodada de LA LIGA, Vini Jr. anotou um hat-trick na goleada por 4 a 1. Mais do que nunca, o atacante mostra que a frustração pela perda da Bola de Ouro não afetará o seu desempenho em campo. Desde o resultado da premiação, o camisa sete soma quatro gols pela equipe merengue.

VINI JR CONTRA O OSASUNA

⚽ 3 GOLS

🎯 4 FINALIZAÇÕES NO GOL

🧠 82% DE ACERTO NO PASSE

💪 1 GRANDE CHANCE CRIADA

🔥2 PASSES DECISIVOS

✅ 7 DRIBLES CERTOS

GABRIEL MARTINELLI (ARSENAL)

Escolhido para substituir Rodrygo, lesionado, na lista de Dorival, Gabriel Martinelli vive bom momento pelo Arsenal. Foi dele o gol que abriu o placar para os Gunners no clássico contra o Chelsea, que terminou empatado por 1 a 1. O brasileiro voltou a balançar as redes após mais de um mês na temporada.

GABRIEL MARTINELLI CONTRA O CHELSEA

⚽ 1 GOLS

🎯 2 FINALIZAÇÕES NO GOL

🧠 85% DE ACERTO NO PASSE

Convocado pela Seleção Brasileira, Gabriel Martinelli celebra gol pelo Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

GABRIEL MAGALHÃES (ARSENAL)

Sólido como de costume, Gabriel Magalhães foi um dos pilares do empate conquistado no clássico em Londres. Ao lado do francês William Saliba, o brasileiro forma a quarta zaga menos vazada da Premier League 2024-25.

GABRIEL MAGALHÃES CONTRA O CHELSEA



🧱 2 CHUTES BLOQUEADOS

💪 3 CORTES

🧠 85% DE ACERTO NO PASSE

🔥1 PASSE DECISIVO

❌ 1 FALTA COMETIDA

MURILLO (NOTTINGHAM FOREST)

Convocado por Dorival Jr. pela primeira vez na carreira, o zagueiro ex-Corinthians repete o alto nível de atuações da temporada passada pelo Nottingham Forest. Apesar da derrota por 3 a 1 para o Newcastle, o zagueiro marcou o único gol dos donos da casa na partida e se destacou pela eficiência defensiva no jogo.

MURILLO CONTRA O NEWCASTLE

⚽ 1 GOL

🧠 78% DE ACERTO NO PASSE

💪 9 CORTES

⚔️ 4 DESARMES

❌ NENHUMA FALTA COMETIDA

A Seleção Brasileira entra em campo pela última Data Fifa da temporada. Contra a Venezuela, no dia 14 de novembro, e Uruguai, no dia 19, os comandados de Dorival Jr. buscam ampliar a atual sequência de duas vitórias e subir na classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo.

