Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 11/11/2024 - 18:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a conquista da Copa do Brasil no domingo (10), o volante Gerson e o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, se apresentaram à Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (11), em Belém (PA). Os jogadores estão à disposição do técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Venezuela, na quinta-feira (14), em Maturín, e o Uruguai, dia 19, em Salvador.

Os rubro-negros chegaram na concentração da delegação brasileira depois de muita festa por conta do triunfo diante do Atlético-MG. Após o retorno dos rubro-negros de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda, os jogadores foram para uma festa organizada pelo clube. Posteriormente, viajaram para Belém.

Encontro com os ex-jogadores do Flamengo

Em imagem divulgada pela CBF, Gerson e Léo Ortiz estão reunidos com Vini Jr e Andreas Pereira, ex-jogadores do Flamengo. Nas redes sociais, os atletas de Real Madrid, da Espanha, e Fulham, da Inglaterra, respectivamente, festejaram a conquista do Mais Querido.

Gerson foi convocado na lista original do técnico Dorival Júnior. Léo Ortiz, no entanto, foi chamado para substituir Éder Militão, lesionado.

Cronograma da Seleção Brasileira

A delegação brasileira fica em Belém até a tarde de quarta-feira, quando viaja para cidade venezuelana para o jogo contra a seleção local. Posteriormente, retorna ao Brasil, mas para a cidade de Salvador, iniciado a preparação para receber os uruguaios.