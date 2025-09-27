menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção Brasileira sub-20 tem numeração definida para o Mundial; veja

Brasil estreia neste domingo, contra o México

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
20:43
Zagueiro Bruno Alves é o camisa 4 da Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraZagueiro Bruno Alves é o camisa 4 da Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente a numeração da Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Chile a partir deste sábado (27). O torneio promete ser uma vitrine importante para jovens talentos que buscam se firmar no cenário internacional e abrir espaço na equipe principal no futuro.

continua após a publicidade

Relacionadas

A Seleção Brasileira estreia neste domingo (28), às 20h (horário de Brasília), contra o México, no Estádio Nacional de Santiago. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes chega confiante após um período de preparação e encara o desafio de representar a tradição vitoriosa do time canarinho em competições de base.

Na sequência da fase de grupos, a Seleção enfrenta o Marrocos no dia 1º de outubro, também às 20h, no mesmo estádio. O último compromisso da primeira fase será contra a Espanha, no dia 4, às 17h. Todos os confrontos acontecerão no Estádio Nacional, o que garante ao Brasil a experiência de disputar seus jogos diante de um grande público no palco central da competição.

continua após a publicidade

A definição da numeração é sempre um momento de expectativa, já que, além de organizar o elenco, carrega também simbolismo. A camisa 10, por exemplo, ficou com Pedrinho, enquanto o centroavante Deivid Washington usará a tradicional camisa 9. No gol, Pedro Cobra será o número 1.

Confira a lista completa de numeração da Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial:

Goleiros
1 – Pedro Cobra
12 – Otávio
21 – Lucas Furtado

Defensores
2 – Igor Serrote
3 – Iago
4 – Bruno Alves
6 – Leandrinho
13 – Gilberto
14 – João Souza
16 – Léo Derik

Meio-campistas
5 – Rayan Lucas
8 – João Cruz
15 – Coutinho
17 – Rhuan Gabriel
18 – Murilo

Atacantes
7 – Gustavo Prado
9 – Deivid Washington
10 – Pedrinho
11 – Wesley
19 – Luighi
20 – Erick Belé

Com a numeração definida e a preparação concluída, a expectativa agora é pela estreia diante dos mexicanos, em um confronto que promete ser equilibrado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deivid Washington será o camisa 9 da Seleção sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Seleção Brasileira sub-20 tem numeração definida para o Mundial: Deivid Washington será o camisa 9 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias