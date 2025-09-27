Seleção Brasileira sub-20 tem numeração definida para o Mundial; veja
Brasil estreia neste domingo, contra o México
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente a numeração da Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Chile a partir deste sábado (27). O torneio promete ser uma vitrine importante para jovens talentos que buscam se firmar no cenário internacional e abrir espaço na equipe principal no futuro.
A Seleção Brasileira estreia neste domingo (28), às 20h (horário de Brasília), contra o México, no Estádio Nacional de Santiago. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes chega confiante após um período de preparação e encara o desafio de representar a tradição vitoriosa do time canarinho em competições de base.
Na sequência da fase de grupos, a Seleção enfrenta o Marrocos no dia 1º de outubro, também às 20h, no mesmo estádio. O último compromisso da primeira fase será contra a Espanha, no dia 4, às 17h. Todos os confrontos acontecerão no Estádio Nacional, o que garante ao Brasil a experiência de disputar seus jogos diante de um grande público no palco central da competição.
A definição da numeração é sempre um momento de expectativa, já que, além de organizar o elenco, carrega também simbolismo. A camisa 10, por exemplo, ficou com Pedrinho, enquanto o centroavante Deivid Washington usará a tradicional camisa 9. No gol, Pedro Cobra será o número 1.
Confira a lista completa de numeração da Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial:
Goleiros
1 – Pedro Cobra
12 – Otávio
21 – Lucas Furtado
Defensores
2 – Igor Serrote
3 – Iago
4 – Bruno Alves
6 – Leandrinho
13 – Gilberto
14 – João Souza
16 – Léo Derik
Meio-campistas
5 – Rayan Lucas
8 – João Cruz
15 – Coutinho
17 – Rhuan Gabriel
18 – Murilo
Atacantes
7 – Gustavo Prado
9 – Deivid Washington
10 – Pedrinho
11 – Wesley
19 – Luighi
20 – Erick Belé
Com a numeração definida e a preparação concluída, a expectativa agora é pela estreia diante dos mexicanos, em um confronto que promete ser equilibrado.
