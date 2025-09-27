Brasil x México: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20
Jogo pelo Grupo C marca a estreia da Seleção na Copa do Mundo da categoria
O Brasil Sub-20 enfrenta o México neste domingo (28), a partir das 20h (de Brasília) pela primeira rodada da Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputada no Chile. O time do técnico Ramon Menezes vai em busca do hexa.
➡️Clique para assistir no SporTV
Pentacampeão da categoria, o Brasil não conquista o Mundial desde 2011. O caminho em busca do fim do jejum começará diante do México. Depois, Marrocos e Espanha serão os adversários da primeira fase. Os quatro integram o Grupo C da Copa.
Ficha do jogo
A Seleção Brasileira Sub-20 se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, e viajou na terça-feira para o Chile. A equipe realizou quatro treinos no país do Mundial antes da estreia deste domungo.
A competição é mais enxuta que o Mundial principal e reúne 24 seleções. Elas estão divididas em seis grupos. Os dois melhores colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas.
➡️Copa do Mundo Sub-20: veja as joias em destaque na competição
Tudo sobre o jogo Brasil x México, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X MÉXICO
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 1ª Rodada
📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e CazéTV (streaming);
🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA);
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves e João Souza; Coutinho, Murilo e Rayan Lucas; Wesley, Luighi e Pedrinho.
MÉXICO (Técnico: Eduardo Arce)
Emmanuel Ochoa; Everardo López, César Bustos, Diego Ochoa e Rodrigo Pachuca; Obed Vargas, Iker Fimbres, Diego Sánchez e Yael Padilla; Hugo Camberos e Gilberto Mora
