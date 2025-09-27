menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x México: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20

Jogo pelo Grupo C marca a estreia da Seleção na Copa do Mundo da categoria

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
20:00
Onde assistir Brasil x México Copa do Mundo Sub-20
imagem cameraBrasil x México fazem partida pela 1ª rodada do Grupo C (Arte: Lance!)
O Brasil Sub-20 enfrenta o México neste domingo (28), a partir das 20h (de Brasília) pela primeira rodada da Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputada no Chile. O time do técnico Ramon Menezes vai em busca do hexa.

➡️Clique para assistir no SporTV

Pentacampeão da categoria, o Brasil não conquista o Mundial desde 2011. O caminho em busca do fim do jejum começará diante do México. Depois, Marrocos e Espanha serão os adversários da primeira fase. Os quatro integram o Grupo C da Copa.

Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
méxico escudo
MEX
1ª Rodada
Copa do Mundo Sub-20
Data e Hora
Domingo, 28 de setembro de 2025, às 20h (de Brasília)
Local
Estádio Nacional do Chile
Árbitro
Maurizio Mariani (ITA)
Assistentes
Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
Onde assistir
SporTV 2

A Seleção Brasileira Sub-20 se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, e viajou na terça-feira para o Chile. A equipe realizou quatro treinos no país do Mundial antes da estreia deste domungo.

A competição é mais enxuta que o Mundial principal e reúne 24 seleções. Elas estão divididas em seis grupos. Os dois melhores colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas.

➡️Copa do Mundo Sub-20: veja as joias em destaque na competição

Brasil Sub-20 fez quatro treinos no Chile antes da estreia diante do México
Brasil Sub-20 fez quatro treinos no Chile antes da estreia diante do México (Foto: Nelson Terme/CBF)

Tudo sobre o jogo Brasil x México, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X MÉXICO
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 1ª Rodada

📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e CazéTV (streaming);
🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA);
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves e João Souza; Coutinho, Murilo e Rayan Lucas; Wesley, Luighi e Pedrinho.

MÉXICO (Técnico: Eduardo Arce)
Emmanuel Ochoa; Everardo López, César Bustos, Diego Ochoa e Rodrigo Pachuca; Obed Vargas, Iker Fimbres, Diego Sánchez e Yael Padilla; Hugo Camberos e Gilberto Mora

