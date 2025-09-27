Copa do Mundo Sub-20: veja as joias em destaque na competição
Brasil estreia neste domingo (28), contra o México
A Copa do Mundo Sub-20 começa neste sábado (27), no Chile, e o Lance! traz alguns jogadores para o torcedor ficar de olho na competição. A Seleção Brasileira, que está no Grupo C ao lado de México, Marrocos e Espanha, fará sua estreia no domingo (28), às 20h, contra os mexicanos.
A começar pelos grandes nomes da Amarelinha, que teve a convocação modificada devido às baixas por falta de liberação dos clubes — da geração brilhante de Endrick, Estêvão, Vitor Roque, Jair Cunha e Rayan, nenhum foi convocado. Chamam atenção os atacantes Pedrinho, uma das referências e capitão, do Zenit, e Erick Belé, do Palmeiras.
Na mesma chave do Brasil, o atacante Jan Virgili brilhou recentemente no Maracanã. O jovem, que deixou o Barcelona após o Intercontinental contra o Flamengo para assinar com o Mallorca, é um dos grandes nomes da geração espanhola. Ponta pela esquerda, ele, aos 19 anos, estreou pela Fúria em 2025 e chamou atenção durante amistosos.
Muitos talentos na Copa do Mundo Sub-20
Sempre forte, a Argentina vai ao Chile com uma geração que promete entregar bom resultado. O comando do ataque deve ficar com, Maher Carrizo, do Vélez Sarsfield, destaque absoluto na posição. Ele marcou cinco gols na Libertadores e esteve sob os holofotes no Sul-Americano, no início do ano.
A grandiosa camisa dez dos Hermanos será usada por um nome bem conhecido do torcedor brasileiro: Álvaro Montoro. O jovem, de 18 anos, é um dos protagonistas do Botafogo em 2025 e foi liberado para realizar o sonho de defender a seleção de seu país. O meia, que veste a oito no Glorioso, já atrai os olhares do futebol europeu.
Na mesma chave lutando pela primeira colocação está a Itália, dos jovens atacantes da Inter de Milão Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi. A dupla formada no clube vem brilhando desde o sub-17 e é uma das esperanças para a campanha na competição.
Quem também chega cercada de expectativas é a Colômbia, classificada com o terceiro lugar no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 da Conmebol. Uma geração marcada por um futebol alegre, de muito brilho individual e organização, tem o zagueiro Yeimar Mosquera, do Aston Villa, o meia-atacante Jordan Barrera, do Botafogo, e Néiser Villarreal, do Millonarios. O atacante, com acordo costurado para defender o Cruzeiro a partir de 2026, fez oito gols no Sul-Americano da categoria e se destaca pela versatilidade.
Calendário do Brasil
A Seleção Brasileira Sub-20 fará sua estreia contra o México, no domingo (28), às 20h (de Brasília). Depois, a equipe de Ramon Menezes irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo — de um total de seis — avançarão, assim como os quatro melhores terceiros colocados.
